OTT差別管制 資源嚴重不對等

2019-03-16

中國大舉攻台 本土業者怨境外業者未納管 不公平競爭

〔記者楊綿傑、林菁樺／綜合報導〕中國騰訊、優酷等OTT影音串流平台有意登台發展，引發各方憂心「統戰」問題，國家通訊傳播委員會（NCC）昨邀集相關部會討論此議題。NCC主委詹婷怡會後表示，有人認為內容產製會影響思維，此事涉及國安問題，建議政府提高層級，並由各相關權責部會研商處理。

NCC昨召開「台灣OTT交流平台」第十次例行性會議，針對無線多媒體機上盒查處結果、國際OTT TV產業發展趨勢等議題，邀集相關部會及業者討論。

有電視業者指出，廣電業者在本國領有執照，受到政府高密度的嚴格管控，但對境外的OTT業者卻毫不管制，不用登記一樣可在台營運獲利。境外OTT不論納管與否，必須解決目前「差別管制」造成資源嚴重不對等的情況。

業者舉例，以中國古裝劇「延禧攻略」申請播放，本土送審要兩個月甚至半年，中國OTT業者打著VIP搶先看、免費播映等，「叫我們怎麼競爭？」

業者也喊冤，這幾年的收視率創新高，但廣告主的資金都下到OTT、網路等，外界一直認為台灣自製節目不優、重播，但這是差別管制造成體質不佳的「負面無限循環」。業者形容，中國巨大戰艦開進來，台灣都快被淹死了，再厲害都會翻船。

若中國前三大OTT都在台插旗，業者說，網路戰的時代，個人資訊很容易就外洩，況且境外OTT雖是民營企業，但在中國誰敢保證不會突然就變國營企業？業者強烈呼籲，政府需以周延配套因應。

NCC指出，目前中國OTT TV業者進入台灣市場的規劃，除攸關台灣OTT產業發展，實質上也牽涉國安及文化等問題。

問題多 學者建議政院層級統籌協調

也有學者指，因網路衍生的相關領域如資安、教育等包羅萬象，光憑NCC一個單位恐無力監管，須有相當於行政院層級的委員會統籌協調，依據業務性質區分權責。

事實上，愛奇藝二○一六年時曾申請來台，但被經濟部投審會駁回，認為「非屬現階段陸資來台投資之許可項目」，且具有敏感性及國安疑慮。但愛奇藝仍架設平台並透過台灣代理商「歐銻銻」執行業務，不僅規避賦稅，也造成不公平競爭。

NCC副主委翁柏宗直指，愛奇藝鑽法律漏洞，他解釋，如果有業者要投資，經濟部投審會、陸委會、文化部、NCC都會依照職權把關，從「國安角度」，還有商業機制的「互惠原則」，對方是否也開放我們的OTT業者，這兩個方向考量。

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