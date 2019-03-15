焦點評論》總統也凍未條了

2019-03-15

記者鄒景雯／特稿

週三晚間，蔡英文總統在立法院長蘇嘉全安排下，與多位總統府資政餐敘以聽取國政建言，由於時局對於民進黨來說實在沉悶，有機會與總統對話，果然引起一陣發言盈庭，其中，假消息肆虐以及媒體偏頗報導的諸多亂象，政府卻無能處理，讓好幾位大老非常無法理解，據了解，有人向蔡總統大聲抱怨，他已經「凍未條」，沒想到引來蔡總統情緒共鳴，當場不假思索：「我也凍未條了啦！」

讓總統和資政都「凍未條」的事例，最顯著的現象就是媒體的公共性與公平性，因自律與他律的不足，已經面臨嚴重挑戰；例如頻道稀有資源被過度集中於特定政治人物的大量露出，全然排擠其他報導素材的病態編排，最被詬病。有位高齡資政甚至還拿出其監看統計的秒數，直指不只是單一電視台因政治目的刻意而為，多家電子媒體也有類似一窩蜂情況，讓他沒新聞可看，侵害了他的閱聽自由。

NCC何以無法阻絕不實訊息的散布

除了前述「整天韓國瑜」的轟炸之外，另有資政針對新聞正確性的逐漸崩解，影響民眾判斷與社會價值，也表達了極度憂慮，NCC何以無法阻絕不實訊息的散布，因此成為眾人交相指責的眾矢之的。有人進而在會中抱怨，NCC對於媒體的內容管理，居然無法親力親為，還要把主管業務外包給他人去做，如此人力配置與行政效能，簡直是不可思議。

就這麼你一言我一語，資政「凍未條」，總統也「凍未條」，這些對話轉述出來，讓聽聞者更是「凍未條」到無以復加，不得不正告當局，「凍未條」，就不要「凍」，什麼理由還要「凍」下去？執政是來義無反顧的，不是來「凍」的，立即下定決心，運用手上的人事權，撤換認識不清的不適任首長，選派專業老練的政務官，放手幹幾件大案，重整市場秩序，肯定可以大快人心，振興士氣，上飆好幾個百分點。否則以蔡總統當今吊車尾的民調支持度，套句國民黨主席吳敦義說的：「現在就不必選了」，還有什麼權威可以領軍競賽呢？

事實上，更強勁的挑戰尚未全面來襲，那就是外部敵對勢力的必然報到。民主更為先進的美國，把言論自由的範疇定義得很清楚，「波特曼—墨非反宣傳法」瞄準的就是反制來自俄羅斯與中國等外國的宣傳與造謠；歐盟執委會也早已針對全歐的網路業者制定作業準則，防範各成員國爭議訊息的散布。以台灣處境這麼特殊的國家，怎麼可以這般兒戲？

其實，一個能讓總統「凍未條」的人，如果力有未逮，應該自己捲舖蓋走人，何必讓自己成為總統與資政下飯配菜的談資呢？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/