本土業者憂中資壟斷市場

2019-03-15

〔記者林菁樺／台北報導〕繼愛奇藝登台後，中國最大的OTT（影音串流）平台「騰訊視頻」擬於五月落地，「優酷視頻」也可能在今年跟進。資金雄厚的中國前三大OTT業者前仆後繼來台，本土OTT業者憂心，這恐是中國總理李克強日前發表「深化兩岸融合發展」言論後的連串措施，中資恐壟斷市場、控制播放內容，將擾亂台灣OTT秩序。

中國三大OTT平台 都想在台插旗

騰訊、優酷、愛奇藝是中國前三大OTT平台。業者分析，騰訊創辦人馬化騰剛穩坐中國首富寶座，旗下的「騰訊視頻」無疑是OTT巨獸，有龐大資金可高價取得獨家戲劇授權。

台灣OTT協會去年底提出的白皮書也示警，境外OTT業者挾雄厚資金優勢入侵，背後有「壟斷市場」野心，企圖控制台灣影視內容播放，將破壞市場秩序。

愛奇藝三年前設立台灣站後，現已躍升為台灣使用者最多的OTT平台；業者憂心指出，依騰訊視頻規模，「衝擊威力恐是愛奇藝的好幾倍」，亟須政府研擬因應及配套措施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/