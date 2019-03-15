採購新戰機 國防部：最快2023年交機

2019-03-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年二月向美國提出採購新戰機需求信函（LOR FOR LOA），正待美方回音。立法院外交及國防委員會昨進行法案審查與詢答時，朝野立委皆關心此案進度。國防部戰規司長吳寶琨表示，我方期盼能在年底前確認美方意向；國防部副部長沈一鳴答詢時也證實，我方要取得新戰機，至少要等到二○二三年以後。

盼年底前確認美方意向

民進黨立委蔡適應問，我方取得新戰機的確切期程為何？沈一鳴表示，現階段須待美方回應，才能確定相關期程與規劃。蔡也問，美國政府獲我方軍購要價書後，回覆時間有無「一百廿天內」的規範？吳寶琨表示，這是「二○一八年國防授權法」提及，美國政府向國會報告進度的時程，並非回覆我方的期程。如進度順利，我方盼今年底就能確認美方意向。

時代力量立委林昶佐問，假如我國採購新戰機的前期作業皆完成，從簽約到交機需多少時間？估計起來是否至少需卅六個月？如以此推算，最快是否二○二三年？沈一鳴說：「是」。

蔡適應也問，若我國取得新型戰機，是否新增聯隊？沈一鳴說，待取得新戰機後，就編制進行滾動式調整。

國民黨立委呂玉玲質詢幻象二○○○戰機汰除與否，沈一鳴表示，由於幻象戰機尚未到服役壽期，現階段汰除反不符成本效益。

國民黨立委江啟臣問，國防部採購新型戰機時的作戰需求，以及採購F-35和F-16V戰機的優先順序為何？空軍參謀長劉任遠表示，此軍購屬於「賣方市場」，目前尚無法斷定美方是否同意軍售及售我機種，但F-16V戰機符合我方需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/