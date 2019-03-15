助中刺探軍情 2退役中校判刑半年

2019-03-15

軍官變匪諜 企圖策反同袍、發展組織

〔記者陳慰慈／新北報導〕國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中科院退役中校林世斌，退役後赴中國經商，卻被中方吸收發展組織。邊、林透過招待旅遊方式，向兩退役軍官刺探「奪島戰術」等台灣軍情被舉發；新北地院昨依違反國安法，判處邊、林各有期徒刑六月，得易科罰金十八萬元，可上訴。

法官：兩人無前科

法院審理時，邊、林否認犯行，辯稱這樣的行為不算發展組織，但最高法院相關見解，替中國軍事機構提供接觸、拉攏、吸收我國退役軍官的機會，即屬為中國軍事機關發展組織行為。法官認為，兩人都是退役軍官，領有國家俸祿，卻為謀求個人私利，意圖危害國家安全，但考量兩人實際僅各安排一人與對方接觸，也無前科紀錄，才依意圖危害國家安全為大陸地區發展組織未遂罪各判六月徒刑，均可易科罰金；邊另涉犯國家情報工作法洩漏或交付非秘密資訊罪部分，罪嫌不足判無罪。

探詢戰機戰備狀況

檢方起訴指出，二○一五年間，邊鵬被中國福建省人民政府第十一主任王永旭吸收，受指示蒐集我國國防報告書，邊從網路下載國防部報告書電子檔，還至書局購買國防報告書；同年十二月，邊安排范姓空軍退役上校前往中國浙江杭州，參觀筧橋中央航校舊址，並將國防報告書資料交付給王。

返台後，邊鵬再以免費招待機票食宿為由，二○一六年九月邀范前往中國福州，與王等五名中國解放軍空軍軍官見面會談，會中討論我國空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀等主題，還頻頻向范刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間」等軍事機密，范懷疑邊助中國發展共諜組織，回台向國防部軍情局舉發。

林世斌則於二○○九年間被王永旭吸收成為共諜，同樣以招待食宿為由，帶著游姓空軍退役上校前往中國西安旅遊，並安排餐敘與王見面；之後林再度提出赴中旅遊邀約，游心生警覺未再前往。

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