薩國暫緩終止台薩FTA 外交部：樂見

2019-03-15

〔記者黃佩君、呂伊萱／台北報導〕台灣與薩爾瓦多去年八月斷交，由於斷交後薩國片面宣布雙邊自由貿易協定（ＦＴＡ）終止，引起薩國當地產業不滿，糖業商會並因而向最高法院請求檢視此一取消令，主張取消令傷害糖業利益。薩國最高法院亦於當地時間十三日宣布將暫緩執行終止ＦＴＡ。

薩國最高法院 回應當地糖商請求

外交部發言人李憲章昨對此說明，台薩兩國自二○○七年簽署ＦＴＡ以來，對促進兩國互惠互利的實質經貿合作關係甚有助益，根據規範，片面終止ＦＴＡ必須於一八○天前通知，但薩國沒有完備此程序，因此目前ＦＴＡ仍為有效；我方尊重薩國司法程序，同時樂見此案正向發展。

經濟部次長王美花表示，ＦＴＡ終止須於一八○天前通知對方才會失效，「就我們的理解，目前沒有這樣的通知」。據透露，前年六月與台灣高調斷交的巴拿馬，也數度公開提出要終止台巴ＦＴＡ，但巴方也一直未提出終止，ＦＴＡ仍持續有效。目前相關產品仍可適用免關稅，包括台商銷售貨物到薩國及自薩國進口咖啡豆等，廠商經貿仍可按照既有的機制持續。

巴拿馬與我斷交 也未終止ＦＴＡ

巴拿馬在二○一七年六月高調與台斷交，轉投中國懷抱。當時外界詢及台巴ＦＴＡ是否維持，中國外交部發言人耿爽更代巴方發言，強調巴拿馬在建交公報已明確承認「一個中國」原則，承諾「不與台灣方面展開任何形式的官方往來」；去年巴拿馬總統府秘書長阿雷曼，也說台巴（ＦＴＡ）已經失效，且雙方不會互設商務辦事處。

但據了解，巴拿馬遲遲未通知台灣ＦＴＡ終止，目前效力仍維持當中。我前經貿官員表示，以台薩、台巴為例，說明經貿外交對台灣有相當幫助，「經貿利益很真實，關係能存續」。

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