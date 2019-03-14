媒體製造文旦滯銷假新聞 立委痛批NCC完全沒作為

2019-03-14

〔記者彭琬馨、劉力仁、蕭宇涵／台北報導〕假新聞猖獗，日前網路上更流出台南麻豆文旦滯銷需銷毀兩百公噸的傳聞。立法院民進黨團幹事長管碧玲昨與民進黨立委林俊憲、葉宜津、陳曼麗召開記者會，針對親中媒體製作台南文旦滯銷假新聞，痛批國家通訊傳播委員會（NCC）「完全沒作為」。

台南市民進黨立委葉宜津指出，台南麻豆文旦現在才剛要開花，「哪來的文旦果」，痛批這樣的假新聞到開記者會這一秒都還未下架，NCC坐視不管。葉宜津說，麻豆文旦價格好的時候，一斤可以到七十元，國民黨台南市立委候選人謝龍介卻說一斤要賣三十元，葉宜津質疑︰「這到底是在幫農民，還是在害農民？」民進黨台南市立委林俊憲並批評，政論節目製造假新聞，NCC向該節目提交公文，要求電視台自己組成倫理委員會，「自己挑委員、審理自己」，再自己撰寫檢討報告，NCC藉此報告判定電視台有無違法，「這樣合理嗎？」

管碧玲更批，NCC可根據衛星廣播電視法第二十七條與第五十三條開罰，但從二○一四年至今，因查證不實遭罰的案件「五年來只有一件」，呼籲NCC積極介入管理。

NCC發言人翁柏宗表示，收到很多民眾投訴文旦滯銷新聞為假新聞，已發函要求中天新聞台說明。中天則未回復本報簡訊，無法取得其回應。

翁柏宗說，NCC收到民眾申訴具體個案之後，依行政程序提請節目廣告內容諮詢會議依法審認建議，並提委員會視具體個案構成要件依法裁處；針對新聞頻道製播新聞及節目，未能落實自律規範、悖離專業倫理情事，NCC將檢視有否涉及衛星廣播電視事業營運不當，致損害訂戶或視聽眾權益之情事，並依相關規定續行處置。

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