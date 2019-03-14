立院初審通過─散播災害假新聞致死 最重判無期

2019-03-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕假新聞及網路假消息流竄，影響社會安定和國家安全。為積極防制假消息，立法院內政委員會昨初審通過「災害防救法部分條文修正草案」，若明知為災害不實訊息卻仍散播，致人於死者，最重可處無期徒刑，但院會討論前須經朝野協商。內政部長徐國勇表示，防災最怕假新聞，也可能造成消防人員傷亡，必須遏止。

行政院去年底通過多項修正草案防制假消息，包括災害防救法、農產品市場交易法、糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法、核子事故緊急應變法等，都列為立法院本會期最優先法案。

立法院內政委員會昨初審通過「災害防救法部分條文修正草案」，若明知為災害不實訊息，卻仍通報消防或警察單位者，可處新台幣三十萬元以上、五十萬元以下罰金。

初審通過條文也規範，散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑。

時代力量立委高潞‧以用表示，為防止桃園敬鵬大火複合式災害再度發生，時代力量黨團提案將化學災害的定義由原本的「毒性化學物質」災害擴增至「危害性化學品」。經協商後，朝野達成共識，修正為「造成危害之化學品物質災害」。

初審通過條文也增訂，若民間運用閒置空間或建置物，設置防救災教育設施、場所，或對實施全民防救災教育工作有傑出貢獻的機構、團體或個人，及民眾主動加入防救災志工等，政府應予獎勵。

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