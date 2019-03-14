小吃店「綁台」 疑系統、頻道業惡鬥

2019-03-14

〔記者劉力仁、蕭宇涵／台北報導〕全台各地多個小吃店、自助餐、飲食店將電視鎖定在某些特定媒體頻道，不具名的頻道業者表示，業界傳言這是系統業者跟頻道業者惡鬥之舉。

業者表示，由於系統台跟頻道業者分潤談不攏，系統台為了教訓不聽話的頻道業者，跟小吃店說，每月五百元有線電視月租費不用繳了，但要固定在系統業者指定的頻道，系統業者再從後端機房掌控這些小吃店的收費頻道，若違規轉台就照常收費。

系統台利用這種方式，拉抬特定新聞台的收視率，也連同拉低其他新聞台的收視率，因收視率是分潤的談判基礎之一，若拉低新聞台收視率，授權費及上架費等分潤比例就比較好談。

該名業者表示，花錢跟監督的，應該都是系統台，頻道業者不太可能花時間、花人去綁幾百個小吃店。但系統台可以從機房掌控，可行性較高。

台灣有線寬頻協會則說，ＮＣＣ已詢問過各系統台，是否有報導所說行為，系統業者均表示從來沒有這種想法，更沒有這種行為。協會表示，相關傳言係臆測的說法，若有涉破壞業者名譽，衍生法律問題，散播不實訊息者恐須負一定的法律責任，建議謠言止於智者。

ＴＶＢＳ表示沒聽過以付費方式、希望店家鎖定在固定頻道的事情，針對店家掌握遙控權，造成消費者困擾，則表示：「尊重電視機擁有者的選擇。」

民視指出，電視台製作節目、新聞等內容供觀眾收看，閱聽大眾觀看哪個頻道，都是各自喜好的決定，電視台絕不會要求任何店家固定頻道。中天電視台僅以「毫無所悉，無可評論」回覆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/