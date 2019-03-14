台籍政協委員促統 內政部擬取消戶籍

2019-03-14

〔記者謝君臨、蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕台灣出生、十七歲移居香港的凌友詩擔任中國全國政協第十三屆委員，凌友詩十一日在政協會議上發表談話，指中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，內政部長徐國勇昨在立法院答覆立委劉世芳質詢時指出，這言論實在不應該，應朝取消戶籍方向處理。

內政部次長陳宗彥受訪指出，凌友詩出境超過兩年，戶籍已從高雄原址遷到戶政事務所或區公所，內政部已請移民署協助查閱凌是否有中國戶籍或護照，若有，即違反「兩岸人民關係條例」第九條之一，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照規定，將取消其台灣戶籍。

陳宗彥也表示，凌友詩在中國擔任政協委員，違反「兩岸人民關係條例」第卅三條第二項規定，台灣人民不得擔任中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體的職務，違者處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，內政部將與陸委會釐清責任歸屬，進行後續處理。

凌友詩十一日在政協會議上發表談話，指中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，她熱切期待祖國繁榮昌盛，與兩岸統一之日的到來。

陸委會強調，這些人是極少數遭中共運用的統戰對象，他們的列席或發言，不會獲得台灣人民的認同，也不能代表台灣的主流民意。

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