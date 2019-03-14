台大教授 竟違法當中國官企獨董

2019-03-14

黃國昌質疑台大隱匿李存修兼

職

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕又傳台大教授違法跨海兼職！時代力量立委黃國昌昨質詢踢爆，台大財金系教授李存修兼任上投摩根基金管理有限公司董事，該公司是由中國上海市政府百分之百控制的公司，國立大學教授兼職中國企業董事，已明顯違法，要求教育部一週內徹查。教育部長潘文忠答詢時表示，「兩岸人民關係條例」等有明文禁令，將要求台大徹查。

潘文忠：將要求台大徹查

黃國昌也痛批教育部，立法院先前作出主決議要求教育部公布國立大學教授兼職企業董事名單，教育部公布的兼職教授竟無全名，而是○○取代。他質問教育部為什麼這樣公布？把立法院放在哪裡？連立法院院長蘇嘉全都不能接受教育部以個人隱私為由拒公布全名。

黃國昌並高分貝追問，教育部是誰決定只公布○○？要求部長潘文忠回去徹查。潘文忠答詢時表示，當時他尚未回任，允諾會了解。

黃國昌接著出示本報報導「台大教授兼獨董全都露」名單，他表示，國立大學教授依法不可以去中國企業當董事，教育部竟只公布○○，台大校內師生看不下去，才去查對出台大所有兼職教授名單，他質疑台大提交給教育部的兼職報告是否完整？有無隱匿資訊？教育部是否知情？潘文忠則說，台大應該是以密件方式報給教育部。

李存修兼職上投摩根八年

黃國昌表示，國立大學教授依法不可以去中國企業當董事，上投摩根基金管理有限公司註冊地址是中國上海，李存修從二○一一年迄今都是該企業的董事，而這家企業的背後是上海市國有資產監督管理委員會，由上海市政府百分之百控制，台大教授幫上海市政府的企業當獨董，明顯是違法行為。

黃國昌也質疑，李存修有向台大提出兼職申請？台大為何沒向教育部申報？教育部應徹查違法責任且追究到底，也應要求台大交出完整的國外兼職名單，不會只有李存修一件案子，教育部要監督台大不能再隱匿。潘文忠表示，台大有責任釐清教授違規事件，教育部會要求台大徹查。

教育部人事處長陳焜元則說明，「兩岸人民關係條例」規範兩岸之間學校交流，但未准許國立大學教授可去兼職中企董事，且「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，國立大學教授可兼職的企業都是指國內企業，明確排除中國企業。

台大校方昨則回應，針對教育部調查教授任企業獨董案，回傳資料並無隱匿或申報不實，至於李存修在中國企業任董事一事，正在進行了解。

本報記者昨致電李存修研究室，但其外出不在。留言及傳電郵聯繫，截稿前未取得李的回應。

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