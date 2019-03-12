反制中國// 經濟抗壓 協助拒統企業

2019-03-12

〔記者蘇永耀／台北報導〕為反制中國所提「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統昨召開國家安全會議，提出七項指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應的行動準則。國安會也提出因應作為，除加強國安偵防工作，同時對於因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。

總統召開國安會議 提行動準則

總統指出，中國國家主席習近平已揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程，北京當局將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。為反制該方案，總統裁示涵蓋兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防與社會等層面的七項指導綱領。

國安會在會中也提出「當前兩岸情勢對國家安全之挑戰及整體因應作為」，針對國防、外交及兩岸的戰略部署及各項政策作為，進行相應檢討及必要的調整。首先要加強國安偵防工作，包括提升偵防能量，加強防制中國對台灣社會各種計畫性的滲透、分化、干擾、破壞、散佈假消息，以及竊取軍事機密、核心技術等，以確保國家安全及社會安定。

防制中國假消息 凝聚共識對外

另外，國安會認為應強化社會心防，包括將中國升高對台灣的各種不理性作為及構成的國安威脅等相關資訊，適時向國人揭露；同時啟動全面性的社會溝通和對話，以凝聚共識，團結內部一致對外。

在法制面上，國安會表示，應完善國安法制，健全兩岸交流秩序，並釐清中國統戰、滲透與交流的界限，重建兩岸交流秩序。

國安會強調，應同時壯大台灣經濟，鞏固主體性，有效反制所謂「惠台」措施。對於部分台灣企業因挺台而遭中國打壓懲罰，國安會主張對於這些因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。

國安會還說，應進一步加強台灣與新南向國家的策略合作，積極和主要貿易夥伴洽簽雙邊經貿協議，以降低對中國大陸市場依賴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/