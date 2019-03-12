韓稱不領表 挺吳派：仍可能徵召

2019-03-12

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨表態不參加國民黨二○二○年總統初選，會做滿四年。挺吳派中常委分析，韓肯定不會去登記參加初選，但仍保留「被動」的可能性，未來黨提出的候選人如果民調拉不起來，社會各界就會有意見，到時候就可能徵召韓國瑜，所謂做滿四年的承諾，根本不是問題。

對韓國瑜的說法，國民黨文傳會副主委兼發言人歐陽龍表示，黨中央予以尊重。歐陽龍說，國民黨已有大致的總統初選期程，就算韓最後登記參選，黨中央也表示歡迎。

挺吳派中常委曾文培指出，韓國瑜絕對不能表現出「主動」，畢竟會是未來被攻擊的嚴重破口，韓如果出場，一定是全黨一致想法，韓身為黨員被迫出來，會是「被動」。

曾文培認為，韓國瑜有可能從頭到尾都沒意願選總統，但事情變化會讓韓身不由己。假設初選出線者落後可能對手，但差距不大、可以期待，要啟動徵召的困難度會很高；但如果落差很大、無法期待，黨內一定就會有不同聲音。

中常委李昭平也說，任何人被問到會不會做滿，都不可能說不會，畢竟做滿是各界的期待，但如果政黨、國家需要他，就不可能只有個人考量，「如果中華民國要你幫忙，你堅持不要，也不是正確選擇。」

李昭平指出，採用徵召多少會有爭議，必須要有長期滾動式民調當依據。如果候選人在滾動式民調長期拉不起來，才有徵召的可能性，屆時黨主席都不用講話，社會上就會有聲音，徵召就會成為必然。

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