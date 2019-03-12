韓稱不領表 朱：國民黨要有更多韓國瑜

2019-03-12

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨表態不會參加國民黨內總統初選，會做滿四年任期。已宣布參選總統的前新北市長朱立倫表示，韓親自和他說過最重要工作是做好高雄市政，國民黨自己也要反省，不能只有一個韓國瑜，要有更多韓國瑜。

朱立倫受訪時表示，韓是國民黨非常重要的資產，也是所有市民與國民喜好的市長，最近補選的四位立委候選人都希望韓加持。

朱立倫透露，韓國瑜當面和他說過，最重要的工作就是把市政做好，報答高雄市民的期待。在這過程中，國民黨其他的政治人物包含他自己在內也要檢討，韓能做到讓大家有感，自己要反省，國民黨也要反省，應要做得更好，讓國民黨不能只有一個韓國瑜，要有更多更多的韓國瑜。

朱立倫說，他現在沒有任何黨、公職，沒有舞台下，只有靠一雙腿、一雙手不斷努力，提出好政見、好政策讓民眾有感。每一位有意參選的人都要讓自己變成最強，讓自己變得更好，韓國瑜就是學習的目標。

被視為挺朱派的國民黨立委林奕華指出，韓國瑜一直都覺得對高雄有份責任，希望把在高雄的工作做好，個人的主觀意願都是如此，中間沒有變化過。國民黨透過程序產生的總統候選人就要集全黨之力輔選，韓也會是最強的輔選大將。

國民黨立委柯志恩則認為，這個說法具體呈現韓的真實想法，只是很多基層希望韓出來，就看到了七、八月時的民意取向及黨內氛圍，目前應該就是且戰且走。

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