王：我若拜託 韓就不會投朱

2019-03-12

與韓「心意相通」 認為他不會離開市長的位置

〔記者邱燕玲／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨稱自己不會領表，會做完四年任期。已宣布參選總統的國民黨立委、前立法院長王金平昨天表示，韓稱不領表，他正面解釋就是不參加初選，韓說做滿四年市長，他正面解釋就是他不會離開市長位置，「我是這樣解讀」。

至於韓國瑜會支持誰參選總統？王金平則展現信心說，他與韓「心意相通」，一切放在心裡面，「我情勢一到需要他幫忙時，包括他在內的任何人都會去拜託」；王甚至直說「我拜託他時，他那一票一定不會投給朱立倫！」

王金平昨接受電視台專訪時，做以上表示。對於是否聽過國民黨內有「滅王計畫」？王金平回應表示，「我好像有聽到也好像沒聽到，我不在意就當作沒聽到」，「後面的人總有期待，他們有另外要做的事」。至於「後面的人」是誰，王並未進一步說明。

對於韓國瑜表態不會領表，王金平稍早在辦公室受訪時表示，他只有兩個字：「尊重」。稍後在接受專訪時則說，順其自然，韓國瑜現行情最好，替他開心、祝賀他，韓是國民黨資產，期待他好好發揮。

對於是否可能徵召韓國瑜，王只說「我選我的，勇往直前」，不需去揣測這問題，因可能是虛假的。至於未來不管初選結果為何，是否參選到底？王表示，他有自信一關一關過，「打到明年一月勝選」，要有信心。

王陣營則分析指出，現階段「韓流」全力捧韓國瑜，大家可以觀察其背後力挺的力量有哪些，製造韓流的那些媒體又代表什麼勢力，這些都有背後的因素在。韓國瑜之所以遲未講明，正是因為仍在享受這些力拱他的聲音，韓走到哪都引來人潮、每天都有媒體大量的報導，自然沉浸在這些吹捧裡。

外界認為王金平造就了韓國瑜，韓應「知恩圖報」？王陣營指出，王金平未曾想要有什麼回饋，當時因為能幫上忙，所以就儘量幫，能讓韓當選高雄市長當然非常開心，王從未要求市府人事安排，也不會認為幫了韓，就一定要他「報恩」。

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