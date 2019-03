初選不領表 韓：會做滿4年

2019-03-12

重申2020不在考量內 若朱出線 大家要對朱有信心

〔記者王榮祥、楊淳卉/綜合報導〕國民黨即將啟動總統初選程序,高雄市長韓國瑜昨在預錄廣播節目中首度鬆口,表明自己「不會去領表」,意即不會參加總統大選國民黨黨內初選,他並重申二○二○完全不在他考量裡面,他會繼續完成四年市長任期。

要把高雄衝起來

韓國瑜以預錄方式接受資深媒體人黃光芹專訪,主持人開場即探詢該不會下次專訪就是總統身分,韓國瑜大笑反問「是愚人節嗎?」

韓國瑜指出,上任市長第一天,就在想任期做完下台那一天,高雄市民對他有什麼評價?現在台灣政治人物相當墮落,手上拿到權力,很容易就高高在上、作威作福,忘記百姓需要。

韓說,他卅五歲就當立委,當時也認為自己很了不起,回想那嘴臉,真是讓人討厭,每天質詢起來像真的一樣,下班後喝酒熬夜打麻將,如今覺得對不起選民、時常在反省,所以希望從高雄帶動不一樣的風氣,像他每月住一天基層,就是要讓台灣政治有不一樣的感覺。

韓國瑜重申二○二○總統大選完全不在他的考量中,現在最重要的是把高雄市衝起來。主持人好奇當初為何說「to be or not to be ?」並追問四月會不會領表參加國民黨初選?韓回應不會領表,強調現在對他而言,唯一選擇是「to be a honest and workaholic guy」、「做一位誠實與認真工作的人」。

主持人詢問,若前新北市長朱立倫出線,但與蔡英文總統及台北市長柯文哲仍有差距,要怎麼辦?韓國瑜說,大家要對朱立倫有信心,也認為朱開始成長、接地氣了,就像行政院副院長陳其邁一樣,這兩三個月完全變成漂亮的蝴蝶。

說不選卻選 不乏前例

儘管韓國瑜表態要做滿四年市長任期,但過去藍綠陣營的政治人物,都不乏之前宣示不參選甚至退出政壇,最後卻自打嘴巴、違背諾言的前例。

一九九八年國民黨擬徵召馬英九參選台北市長時,馬曾公開表示,「我已經說過兩百次不選市長」,但最後馬還是參選。

親民黨主席宋楚瑜二○○六年以無黨籍參選台北市長時,自稱為「封刀之作」,敗選後也宣布退出政壇,但二○一二年又代表親民黨參選總統。

駐日代表謝長廷二○○八年參選總統時也曾宣示,若敗選即退出政壇、不再選舉,但二○一○年仍參與黨職選舉,迄今也活躍在政壇。

