全美台灣同鄉會：不歡迎柯訪美

2019-03-11

呼籲全美台僑不要接待投機政客

〔記者周彥妤、呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲訂於三月十六日至廿四日訪問美國，全美台灣同鄉會昨發聲明，指柯言行轉變，「親中反美」的態度與該會價值牴觸，決議不支持、不接待其訪美行，並籲「全美台僑不要接待投機政客」。柯回應：「只有要接待才發聲明，哪有不接待需要發聲明，實在太奇怪了。」

柯：不接待發聲明 太奇怪了

全美台灣同鄉會表示，柯文哲擔任市長前曾多次訪美，當時對台灣主體性及國家正常化等價值的支持，使許多同鄉會鄉親欣然出錢出力，協調行程並支持柯文哲參選。

全美台灣同鄉會說，然而過去四年來，柯文哲言行轉變，許多鄉親從包容、忍耐，轉變為失望、寒心、甚至憤怒，親中反美態度嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。因此全美台灣同鄉會決議，不支持且不接待柯市長訪美行程，也呼籲全美台僑「不要接待如此投機的政客」。

全美台灣同鄉會發聲明後，民進黨新潮流、北市議員梁文傑也在臉書轉引相關新聞。由於柯文哲不滿新潮流的態度浮上檯面，近日更重批新潮流是「國家禍害」，媒體追問：「是否認為遭拒見是新潮流搞鬼？」柯說：「哇，哪有這麼厲害！」媒體也追問梁文傑發文一事，柯再補刀：「新潮流也在刷存在感啊！」

另外，媒體報導，柯文哲近年和企業界互動頻頻，今年過年還和聯電榮譽副董事長宣明智餐敘「請益」，包括柯的親信、宣的企業夥伴都是座上賓，由於宣的政商人脈雄厚，未來是否可能助攻柯參選二○二○總統大選，備受關注。

柯撇清「請益說」，突然話鋒一轉說，宣的兒子投入生技業，「實在有夠厲害，還不曉得會不會賺，就先燒掉十五億元。」談到是否是透過擁有產業界人脈的北捷董事長、高中同學李文宗和企業牽線？柯文哲昨說：「不用啦，牽線哪需要透過他。」

對於被指未來可能不會組黨，也不與小黨結盟，一旦參選就打「一人選戰」，柯則說，組黨與否都是媒體在說，自己到底要不要組黨，「我都不曉得」。

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