2019-03-11

記者鄒景雯／特稿

「韓流」究竟是怎麼造成的？何以一個半年前還無人聞問的人，今天會成為左右國民黨總統提名的關鍵？甚至必要時可以透過徵召取代眾天王？為什麼是韓國瑜，而不是其他人？曾經投票給韓，或者其他選區的潛在「韓粉」，都是什麼樣的選民？他們的支持動機為何？截至目前為止，還沒有看到有任何一個具規模的研究，實際探求這個台灣當今最奇特的政治現象。

在各種推測性評論中，最常見的說法是：民進黨兩年多的執政，開闢太多戰場，年金改革、一例一休、同婚平權等等，每一區塊各得罪一票選民，軍公教、企業、勞工、宗教界，加總起來，導致民怨積重難返；這個解釋，可以說明九合一選舉何以民進黨會狂丟十五縣市大敗的原因，但無法解答為何造就了韓國瑜？或者說為什麼沒有出現第二個韓國瑜？

自嘲是「舊網紅」的台北市長柯文哲則認為，韓國瑜現象之所以形成，是選民喜新厭舊，對藍綠政治人物失望，選柯、韓不一定比較好，可是選其他人，沒有期待值。問題是，這次當選的縣市長，絕大多數還是傳統的藍綠政治人物，甚至韓國瑜自己就是老國民黨，過去還是黃復興黨部的支持對象，何「新」之有？

有人因此相信是中國重點吹捧使然，選前，不僅對岸中央電視台專題報導韓國瑜的選情，秒數超過柯文哲，選戰期間，疑似境外網軍大舉介入，操縱網路聲量，影響了台灣選民的投票行為；若此說成立，如今選舉已經塵埃落定，一切應該回到市政治理見真章。然幾個月下來，韓市長忙著四處出訪，下週又將前往中國各城市交流，這樣可以解決高雄在地「又老又窮」的問題？怎不見高雄市民或議會不耐，其民調支持度而且更進一步，已成全國第一人？

韓國瑜的「得天獨厚」，不要說民進黨百思不得其解，就是國民黨馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等人恐怕也絕對猶如芒刺在背吧？政治是一個專業，政治信賴更需要長期的建立累積。基本上，藍吸引深藍淺藍，綠爭取深綠淺綠，各有市場區隔定位，何以這麼多人、跨越世代，可以對韓國瑜毫無顏色成見，甚至相信他可以領導台灣，會比其他職業政客更好？各方的深耕經營者都是白努力嗎？

就當所有人都講不出所以然之際，韓市長最近一語驚醒夢中人，他說「所有鬼混的政治人物和政黨都要下台」，這快人快語，真是令人茅塞頓開。因為在高度競爭的政壇，會說鬼混這詞彙的人不多，鬼混說一出，直揭箇中謎底，以上種種問號，逐一迎刃而解。

原來，都六十多歲的人了，從一九九○年當選台北縣議員正式走上政途，三十年來可以讓人無甚記憶，猶如白紙一張，是全都在鬼混？既然鬼混，資歷無從登錄，優點與缺點欄一律從缺，故而給予當代選民想像空間的極大化，誤把他當作素人在拜？

想一想，確是這味。不要說大選辯論時，他一問三不知，從頭鬼混到底；就是到選後，韓國瑜在中國立場上，一貫的最高指導原則，也正是繼續鬼混下去。由於在政治上對中國極力模糊、絕不表態，不但能得到統派紅媒無限上綱的造神，既缺乏歷史記憶、亦未見現場認知的天然獨年輕世代，更不至於得罪，於是造就了韓大於一切？今後大家應以鬼混做為從政典範？

涉嫌鬼混的人說：鬼混的人要下台，還有比這更鬼混的嗎？這是鬼混的最高級，希望韓市長能釋眾疑。

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