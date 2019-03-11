駁韓國瑜 蘇：為選舉亂開支票 才是鬼混政黨

2019-03-11

年改議題攻防 吳批民進黨做得太過份了

〔記者陳心瑜、謝君臨／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天在台南輔選立委時喊出「讓鬼混的政黨混不下去」，行政院長蘇貞昌昨天回應，「這倒是我同意韓市長講的一句話」，究竟誰在衝、誰在混，選民比比看就知道，為選舉亂開支票才是不負責任、鬼混的政治人物、鬼混的政黨。

國民黨主席吳敦義昨出席「二○一九民間能源會議」時指出，只要國民黨二○二○重返執政，撥亂反正中有一項就是年改，一定會做檢討，他不會叫「二次年改」，但終究需做較合理、合宜的調整；吳批評，民進黨做得太過份了，讓現職軍公教警消會有憂慮，是否將來在退休、退役後，能夠過有尊嚴且衣食無缺的生活。

前總統馬英九日前評論年金改革，指民進黨只敢對軍公教下手，不敢對勞工開刀，蘇貞昌澄清，民進黨執政不會對任何人民開刀，而是幫勞工也幫軍公教都能領到退休所得。

蘇：讓國家長治久安 盼民眾體諒

蘇貞昌反批馬英九，當總統時講年金不改就像火車會墜崖，只會講、不會做，害台灣差點破產，現在小英政府很認真在做，或許過程讓大家不滿意，但為了讓國家長治久安、讓軍公教領得到年金，盼民眾體諒。

前新北市長朱立倫昨也出席「二○一九民間能源會議」。他批評，民進黨的兩大神主牌就是「台獨」跟「反核」，他們執政沒辦法宣布台獨，且還是繼續用核能，這就是民進黨最典型的騙騙騙，台灣應理性面對。

朱立倫昨也針對立委補選發表看法。他表示，民進黨執政到底好不好，尤其是台南或三重，他們擔任這麼多年的立委有沒有為地方爭取建設，真正達到民眾的需要？他相信國民黨候選人謝龍介及鄭世維，這一次一定可以翻轉台南、三重，因為民眾需要的是改變。

對於前立法院長王金平說，若當選總統將推動「二次年改」一事，朱表示，年改不是不能改，而是它違反了「信賴保護原則」，造成社會的不公不義，因為對某些特定職業的傷害，且就經濟層面來看，很多改革是要用加法，而不是用減法，未來他會提出完整、具體的政策。

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