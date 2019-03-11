全台首例！工業宅變住宅

2019-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕全國「工業住宅」變更「真正住宅」首例，將出現在新北市。位於泰山區的「金璽御品」建案，透過「異地捐贈」及「回饋金」等兩項機制，在三年前通過工業地變更住宅地細部計畫，目前僅剩七千萬餘元的回饋金待繳；房產業者估算，因工業宅行情僅約住宅的七至八折，變更後總銷售金額可望多出逾兩億元，估計最快上半年就可繳清回饋金變身正港住宅。

建商異地捐贈、剩回饋金待繳

新北城鄉發展局計畫科科長謝惠琦表示，該案在二○一三年提出變更計畫，因申請時已興建，基地無法捐地，才協商採取「異地捐贈」；但前提是公告現值與土地面積總值須符合基地原本應捐贈的總額，且捐贈的公設保留地地點不能偏離太遠。

根據法規，原本工業地變更為住宅地，要將基地的三十七％土地釋出興建基礎道路與公共設施，另外七％土地要捐給地方政府；幾經審議後簽訂協議書，該案在二○一六年一月發布工業地變更住宅地細部計畫，據瞭解，目前「異地捐贈」已完成，僅剩七千萬餘元的回饋金尚未繳納。

房產業者分析，工業宅行情約是一般住宅的七至八折，若能變更住宅，房價也會跟著往上，推案建商理應會繳納；以該案來看，若變更為住宅一坪可多賣五萬元，該案興建百餘戶、每戶約四十坪起，總銷售金額初估可增逾兩億元，對照七千萬餘元的回饋金及「異地捐贈」的公設保留地，相較於最初違規使用的「工業住宅」，仍有一定獲利空間。

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