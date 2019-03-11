老人住老宅 都更要加速

2019-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部全國住宅狀況抽樣調查，全國有七二九萬戶是經常有人居住，而成員中有六十五歲以上老人的比例近四成，但住宅內設置有無障礙設施的比率僅五％出頭，社區（住宅外）有規劃無障礙設施的，也不到十七％；再從完工年份來看，經常有人居住住宅於一九九○年前完工（屋齡廿八年）占五成三、一九八○年前完工（屋齡卅八年）占約三成，凸顯「老人住老宅」得加速推動都更的迫切性。

全國729萬住戶 僅5％有無障礙設施

內政部每十年辦理一次的全國住宅狀況抽樣調查，最新一次是「二○一五年住宅狀況抽樣調查」；根據調查，台灣住宅類型以透天厝占比最高、達四十九．七四％，其次為公寓的十八．九八％、住宅大樓十八．九六％、華廈十一．五一％及農舍○．八一％；從完工年份來看，屋齡逾廿八年占五成三、屋齡逾卅八年約三成。

調查也發現，經常有人居住的住宅成員中，有六十五歲以上老人的比率約三十九．四二％，除南市、高市外，中南部其餘縣市家庭成員有六十五歲以上老人比例均達五成。

而這些住宅內有規劃無障礙設施的比率僅五．五八％，住宅外有規劃無障礙設施比率僅十六．七三％。若以住宅內有規劃無障礙設施來看，無障礙住家出入口比率僅三．三八％，無障礙浴室及廁所比率僅二．一四％，無障礙室內通道比率約一．五七％；住宅外有規劃無障礙設施者，無障礙室外通路比率約十．九九％，無障礙避難層坡道及扶手約五．八六％；各縣市住宅內有規劃無障礙設施比率，六都中以北市最高，比率約十一．九六％，其餘五都均不到一成，台中、台南與高雄更不到四％。

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