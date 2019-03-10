防嬰兒猝死 仰睡能降低風險

2019-03-10

〔記者吳亮儀／台北報導〕家長們別為了想讓寶寶頭型好看，而堅持讓寶寶「趴睡」，專家提醒，「一歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，這是預防嬰兒猝死的重要因素之一。

猝死症候群 列嬰兒10大死因

衛福部統計處死因統計中，從二○一三年到二○一七年間，每一萬名嬰兒中就有一到兩名發生「嬰兒猝死症候群」，前年共發生廿三件，是嬰兒十大死因之一。

嬰兒猝死症候群是指「一歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後，仍未能找到死因者」。

針對嬰兒猝死，台灣兒科醫學會參考美國兒科醫學會公布的建議，提出「一歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，做為預防嬰兒猝死的建議事項。

長庚醫院兒童醫學中心新生兒科加護病房主任徐任甫指出，曾有研究和統計分析嬰兒趴睡和仰睡的比較，趴睡的猝死率明顯較高，推測可能風險在於嬰兒若翻身轉頭、嘔吐、枕頭棉被太軟，易導致呼吸道阻塞。

趴睡呼吸道易阻塞 猝死率高

徐任甫說，美國人多讓嬰兒趴睡，嬰兒長大後頭會比較圓，而亞洲人以前多用仰睡，臉會較圓，多年前因逐漸流行歐美的審美觀，許多家長會想讓嬰兒趴睡、讓寶寶頭型更圓，不那麼扁平，「這的確有一點點影響，但仍該避免」。

數十年前，歐美曾建議家長讓嬰兒趴睡，原因是根據二次大戰和韓戰時，醫護人員發現失去意識的士兵仰睡比趴睡更容易被自己的嘔吐物噎死，改讓士兵趴睡後有改善，因此建議家長讓嬰兒趴睡。

不過這做法多年後被揚棄，因為研究發現嬰兒趴睡猝死率反而更高，且「生理和反射動作正常」的嬰兒和昏迷士兵不一樣，趴睡的嬰兒脖子沒有足夠力氣將頭部偏斜來保持呼吸；仰睡的嬰兒若嘔吐，只要側身即可。

徐任甫提醒，除了仰睡和趴睡，家長還要注意二手菸和三手菸的危害，這也和嬰兒猝死症有關連。他也提到，美國統計發現，週五時嬰兒猝死較多，這和照顧者週五晚間常喝酒、看電視、玩樂而忽略照顧有關。

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