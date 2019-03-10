遊覽車國三翻車 33傷

2019-03-10

〔記者劉曉欣、鄭瑋奇／綜合報導〕國道三號彰化和美南下路段昨天下午四時發生遊覽車翻覆重大事故，造成卅三人輕重傷、其中一人有生命危險。國道警方調查，起因是一輛轎車疑因天雨路滑，行進間兩度碰撞遊覽車，致遊覽車也失控翻車，大車乘客都是參加法會的民眾，車禍後輕傷者頻唸佛號，祈求佛祖保佑。

國道驚魂 乘客1人命危

出事遊覽車是從高雄出發到苗栗苑裡參加法會，車上為「普康安正法學社」的蓮友，連同簡姓司機（六十二歲）卅三人，當時為回程行駛在中線車道，一旁駕駛轎車的賴姓男子（廿二歲）疑天雨路滑，先失控擦撞遊覽車，往前跨過中、外線車道自撞中央分隔島又彈回，再次撞上在中線車道的遊覽車，遊覽車連遭兩次撞擊，不僅翻車還迴轉一百八十度，幸好後方車輛都即時煞停，未釀成更大傷害。

轎車天雨路滑 兩撞肇禍

曾獲優良駕駛的簡姓司機表示，遊覽車第一次被撞時他有握穩方向盤，沒想到轎車閃過眼前自撞分隔島又彈回，二撞後無法抵擋，車子就翻了；飽受驚嚇的簡男說，他開遊覽車三十多年，第一次發生意外。

賴男稱，他從台北開車回嘉義，路過肇事路段時，道路積雨致車子打滑，想把車子拉回來，卻已無法控制，只能眼睜睜看著車子去自撞分隔島和遊覽車。

遊覽車行車紀錄器畫面顯示，轎車確實先撞大車再撞分隔島，彈回又撞大車，遊覽車翻覆時整車的人「哇、哇…」驚恐叫聲不斷。傷者分送多間醫院，有五人重傷、二十八人輕傷，其中送基督教醫院救治的八十歲曾姓阿嬤腦出血，昏迷指數三，有生命危險。

警方表示，兩名駕駛均無酒駕。公路總局表示，簡姓駕駛的職業大客車駕照有效日至明年三月三十一日、定期回訓日為明年七月二十五日，過去無酒駕、闖紅燈等重大違規紀錄；遊覽車為高雄市芊華通運公司所屬，出廠十二年多，有一件違規案已結案，有定期檢驗未逾檢。

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