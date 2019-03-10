「投資報酬率最高」 柯文哲暗誇自己

2019-03-10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨參加北市首長領航共識營，他分享上月受邀參加以色列全球市長會議的心得，大讚以國政府有腦袋，還說過去參加全球市長會議的市長，「後來當總統、首相一大堆」，以國邀請是有計畫，要求各國駐點代表找「投資報酬率最高的人去以色列參訪」。柯Ｐ此話不僅捧了自己，似乎也暗示自己的未來走勢十分被看好。

北市府首長昨齊聚北投機廠旁的北投會館，柯文哲致詞說，局處首長出國考察經費他幾乎沒有刪過，鼓勵大家出去看看，畢竟台灣不是世界上最先進的國家，「看一看別人有什麼好的東西，我們是不是可以借鏡。」

柯文哲提到，以色列國小、國中學習評量在全世界排名不高，台灣反而高很多；他認為，因為台灣以前是代工產業，訓練的是熟練的工人，沒有在訓練老闆，以色列是倒過來，一開始就是訓練老闆，是從小就開始培養思考能力的國家。

柯還說，以色列很有腦袋，今年參加第卅三屆的全球市長會議，「前面卅二屆有去參加的，後來當總統、當首相一大堆」；他發現以色列邀請是有計畫的，要求駐外國代表找投資報酬率最高的市長去以色列參訪，反觀北市舉辦智慧城市展，邀請全世界市長是有來就好，沒有戰略考量。

不過，柯的訪美行程，被認為會面層級不及桃園市長鄭文燦，柯文哲表示，國與國之間真正的外交哪裡是在大廳見，「ＣＩＡ（美國中情局）要來找你，哪裡是在大廳見？」

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