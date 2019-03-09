４高階警官 下週一就定位穩治安

2019-03-09

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院全力拚治安熱期，警政署昨發布新一波高階警官人事異動，其中新北市警局長一職，經警政署長陳家欽兩度拜會新北市長侯友宜，雙方獲得共識，由航空警察局長陳檡文升任，陳檡文與侯友宜是警大同期同學，是刑事專才，預料能配合市長穩定新北治安及相關警政工作。

陳檡文接新北警局長

此外，警政委員黃嘉祿調任航警局局長、警政委員楊春鈞調任國道公路警察局局長，桃園市警局副局長詹永茂調任基隆市警局局長。這波人事異動將於本月十一日辦理交接。

值得注意的是，隨著警政署副署長周文科、邱豐光先後因退休、調任移民署長，加上前國道公路警察局長朱正倫退休，以及新北市警局長胡木源升任國安局副局長，至少還有四位三線三星高階警官出缺，將進一步牽動三線二星縣市警察局長調動。

過去高階警官出缺，警政署都會提前作業進行溝通，俟協調人選後統一發布。警界傳出，這次疑有高層介入，使得相關人選作業延宕，最後罕見採取分成三階段的發布方式。

警政署表示，為協調新北市警局長接任人選，署長陳家欽本月四日與市長侯友宜溝通，推薦陳檡文，七日下午，陳家欽再率陳檡文拜會侯友宜，雙方溝通之後，侯表示尊重警政署人事一條鞭的制度，也期許未來陳檡文做好治安、交通等工作。

陳檡文為中央警官學校（警察大學前身）四十五期畢業，曾任台北市刑警大隊長、嘉義市警局長、刑事局副局長、保七總隊長等重要警職。陳檡文表示，未來將在中央政策指揮下，充分配合市長，掌握地區治安環境，遏阻街頭鬥毆，展現執法決心，提供民眾優質服務。

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