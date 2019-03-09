販毒、撿屍、鬥毆…特種店成犯罪溫床

2019-03-09

〔記者劉慶侯／台北報導〕絢麗燈光與狂熱音樂，加上帥哥靚妹與酒精催化，讓夜店及酒店成為是非之地。

毒品流竄是夜店和酒店最嚴重問題之一，常暗藏大麻、海洛因，其中以大麻最受青睞。而搖頭丸、安非他命、Ｋ他命、一粒眠等「化學性毒品」，近來流竄也極嚴重。

毒品會與夜店和酒店畫上等號，在於大多被幫派堂口把持，有的甚至把販毒獲利供店方人員抽成，以拓展「客源」。

其次，夜店或酒店若能吸引俊男美女，甚至是「外籍帥哥」到場，發揮口耳宣傳效應，吸引客人消費。而心懷不軌的男子，會前來尋覓有無喝醉的美女，伺機「撿屍」。最受矚目的撿屍案，便是富少李宗瑞案，十數位名媛淑女酒醉後，被李帶回住處性侵，更全程偷拍。有即將結婚的名媛被退婚，只得遠颺他鄉，也有人精神出狀況。

警方還發現一些在夜店外發生的「撿屍」事件，是流竄在台打工的非法外籍人士，採計畫性集團犯案，被害人往往慘遭輪姦而染性病或懷孕。

此外，店內外還經常上演「爭風吃醋」或「逞凶鬥狠」的戲碼，多是酒客酒酣耳熱之餘，離開時與人發生碰撞，或相互瞄上一眼，甚至調侃對方帶出場的陪酒女郎，大家為了「面子」，大打出手。

不過若加上圍事的幫派黑衣人介入，常變成「大亂鬥」。二○一四年九月間，台北市信義分局刑警薛貞國，為處理排解夜店保全與人糾紛時，慘遭六十多名「中山聯盟」份子當街圍毆致死。

當時，富少曾威豪和女友劉芯彤，與黑幫「中山聯盟」多名成員，到信義區頂級的Spark夜店消費，但因座位和面子問題，與保全發生衝突，薛貞國單身一人前往，怎料對方叫來近百人助陣，薛即使表明警察身分，仍被圍毆致死。

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