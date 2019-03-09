華為控告美國 專家：勝算低

2019-03-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕華為案使美中敵意升高，中國外交部長王毅昨抨擊，美國對華為和其財務長孟晚舟案是「政治打壓」，支持華為提告美國政府的強硬法律策略，「不當沉默羔羊」。專家評估，華為大膽轉向美國開戰，官司勝算渺茫，但或可爭取其他國家支持，或藉以反情報偵蒐美國獲取資訊的方式。

華為六日向德州法院提告，指控美國政府禁止聯邦機構採購華為產品是違反美國憲法，並指控美國官員竊取華為原始碼、入侵伺服器、監看電子郵件。

美駐中大使：提告非聰明策略

美國駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）昨指出，華為此舉「有點怪異」，感覺像是報復行動，類似加拿大去年十二月逮捕華為財務長孟晚舟後，中國隨即拘押兩位加拿大公民、還對涉毒品案一位加拿大人從原判十五年徒刑改判死刑，這在美加兩國從來不會發生，「我認為，這（華為提告）不是非常聰明的策略」。美國參議員魯比歐推文反擊，「華為控告美國政府？好，等不及讓全世界看看，華為是如何幫中國政府作弊、偷竊、從事間諜活動」；但諷刺的是，中企在美國可使用法律程序，美企在中國卻不能使用。

美國國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）拒絕評論華為訴訟案，但表示華府認為應建立不受外國政府影響的安全網路。

俄羅斯防毒軟體廠商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）去年也在美國提出類似訴訟，尋求取消一項禁止美國聯邦機關使用其產品的禁令，最終遭法院駁回。美國智庫傳統基金會資深研究員成斌（Dean Cheng）表示，美國情報機關可能掌握的資訊不一定會被公開，華為意圖其實可能是要了解美國政府獲取資訊的來源和方法。

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