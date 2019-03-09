應對中國 歐盟急尋求一致立場

2019-03-09

〔編譯羅綺／綜合報導〕歐盟擬推動明年和中國達成雙邊投資協定，正尋求歐洲各國對中國採取更一致的立場，以遏制日益擴大的內部分歧。義大利擬簽「一帶一路」諒解備忘錄（MOU）、德國也決定不排除華為設備，凸顯歐盟達成內部共識的急迫性。

中資入侵、華為設備、一帶一路議題尋求共識

金融時報報導，歐盟將於四月九日與中國總理李克強舉行高峰會，希望達成醞釀多年的雙邊投資協定，包括中國開放外資准入，以及提高投資海外基礎設施的透明度。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）週五表示，德國「不會排除任何公司」參與5G網路建設，包括中國華為，但將對所有電信網路設備供應商設定更嚴格的標準。不過，葡萄牙等成員國敦促歐盟不要實行保護主義，擴大歐盟內部的分歧。

義大利政府週三宣布將簽署「一帶一路」MOU，引發美國強烈反彈，也對歐盟敲響警鐘。歐盟將於三月二十一日舉行會議，針對中國對歐盟的投資問題進行討論，希望達成內部共識，包括與中國在貿易和投資方面的合作，以及對中國高科技產品的安全隱憂。

由於習近平碰巧選在隔天訪問義大利，時間點「無縫接軌」，顯得格外敏感，也增加歐盟成員國對中國採取一致態度的緊迫性。

金融時報透露，歐盟將在峰會聯合聲明草案中呼籲中國改變「一帶一路」運作方式，要求加強合作、提高透明度、增加包容性、公開採購，以及為投資者和相關企業營造更公平的競爭環境。

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