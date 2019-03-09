中國2月出口年減逾2成 3年最大減幅

2019-03-09

分析師：中國已浮現「貿易衰退」跡象

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國海關總署週五公布二月出口年減廿．七％，創三年來最大減幅；二月進口則年減五．二％，連續三個月下滑。在中國政府推出大量景氣刺激措施後，二月進出口反映其經濟進一步減緩的風險升高，分析師認為中國開始浮現「貿易衰退」跡象。

中股重挫4.4％ 波及亞股全面收黑

中股主要指數昨全面重挫，上海綜合指數重挫四．四％、失守三千點，主要受中國貿易數據疲弱、投資人因監管收緊而拋售股票的衝擊；波及亞股全面收黑、歐股盤中下挫，日經指數跌深二％，香港恆生指數跌一．九％，新加坡、南韓都跌逾一％。

中國二月出口年減逾廿％，遠遜於市場預期約年減五％，扭轉一月成長九．一％的趨勢；中國二月對美國出口減廿六．二％、進口減廿八．六％，對美國貿易順差一四七．二億美元，創兩年低點。分析師指出，上述數據反映出國際需求更疲弱、農曆春節假期停工、去年同月基期高等影響，但累計一至二月中國出口值仍減四．六％。

澳盛銀行經濟學家楊宇霆指出，該數據強化了「中國貿易衰退已開始浮現」的觀點，北京恐須祭出更強措施來刺激經濟。

牛津經濟（Oxford Economics）經濟學家高路易表示，美國雖暫緩對中國產品提高關稅、雙方達成貿易協議可能性增加，但全球貿易成長疲弱，加上美國先前懲罰性關稅，仍將衝擊中國未來數月的出口表現。

美駐中大使：美中貿易協議 不會很快達成

美國駐中大使布蘭斯塔德受訪指出，美中貿易協議不會很快達成，兩國領袖峰會日期尚未敲定，相關準備工作還沒著手進行；談判官員須進一步縮小雙方立場分歧，包括協議的執行問題。美媒日前報導，美中曾討論在本月廿七日於佛州海湖莊園召開峰會。

另，德國大車廠BMW已擱置中國電動車出口中心的計畫，主要受美中貿易關稅潛在不確定性的影響，使其缺乏決策依據，無法對該計畫展開財務可行性、合理性評估。

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