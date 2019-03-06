台大改變國際抗生素指南

2019-03-06

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院領先全球證實，臨床常用氟奎諾酮（Fluoroquinolone）類抗生素，六十天內服用三天以上，罹患高致死率的主動脈剝離、主動脈瘤風險恐高出二．七倍，研究不僅登上國際期刊，更成國內首例被美國食品藥物管理局引用警告的研究，改變抗生素使用指南！

氟奎諾酮連續服用 主動脈剝離風險增

台大醫院急診醫學部醫師李建璋表示，氟奎諾酮普遍用於治療肺炎、泌尿道感染等疾病，國內一年估約八十萬人以上服用；但早期研究發現會抑制膠原蛋白形成、患者服用可能導致阿基里斯肌腱斷裂，台大團隊因而決定探討是否也會造成富含膠原蛋白的主動脈病變。

李建璋研究團隊二○一五年已曾發表六十天內服用氟奎諾酮三天以上，罹患主動脈剝離、主動脈瘤是未服用者兩倍，為全球首次發現兩者相關性，但當時美國食藥局疑慮證據不足。

研究團隊再以病例自己與自己比較方式，針對二○○一年至二○一一年健保資料庫中主動脈剝離、主動脈瘤急症住院的一二一三人，回溯發病前六十天使用氟奎諾酮狀況，更對照往前一年用藥情形，更發現六十天內服用三天以上，主動脈剝離、主動脈瘤風險確實增二．七倍，去年底刊於《美國心臟醫學會期刊》（JACC）。

領先全球提出警訊 美食藥局首度引用

美國食藥局去年十二月底更已引用該研究發出警訊；我國食藥署也在今年一月對醫界發函警告，國內氟奎諾酮藥品許可證共一一七張，可能增加主動脈剝離、主動脈瘤相關風險，應避免用於周邊動脈粥狀硬化血管疾病史、高血壓與馬凡氏症候群、埃勒斯-當洛二氏症候群等特定遺傳性疾病及老年人，官方並正在評估於藥品中文仿單加註。

不過，李建璋說明，民眾不必過度恐慌，像主動脈剝離、主動脈瘤發生率每十萬人可能不到十人，對照氟奎諾酮治療肺炎等疾病是有相當效益，仍須視情況以治病為重而服藥；但也提醒，民眾或高危險族群服用後，若有撕裂性胸痛、冒冷汗等異常則應儘速就醫。

  • 台大醫院急診醫學部醫師李建璋研究團隊的成果被美國食品藥物管理局引用發布警訊，改變抗生素使用指南。（記者林惠琴攝）

    台大醫院急診醫學部醫師李建璋研究團隊的成果被美國食品藥物管理局引用發布警訊，改變抗生素使用指南。（記者林惠琴攝）

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