台大改變國際抗生素指南

2019-03-06

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院領先全球證實，臨床常用氟奎諾酮（Fluoroquinolone）類抗生素，六十天內服用三天以上，罹患高致死率的主動脈剝離、主動脈瘤風險恐高出二．七倍，研究不僅登上國際期刊，更成國內首例被美國食品藥物管理局引用警告的研究，改變抗生素使用指南！

氟奎諾酮連續服用 主動脈剝離風險增

台大醫院急診醫學部醫師李建璋表示，氟奎諾酮普遍用於治療肺炎、泌尿道感染等疾病，國內一年估約八十萬人以上服用；但早期研究發現會抑制膠原蛋白形成、患者服用可能導致阿基里斯肌腱斷裂，台大團隊因而決定探討是否也會造成富含膠原蛋白的主動脈病變。

李建璋研究團隊二○一五年已曾發表六十天內服用氟奎諾酮三天以上，罹患主動脈剝離、主動脈瘤是未服用者兩倍，為全球首次發現兩者相關性，但當時美國食藥局疑慮證據不足。

研究團隊再以病例自己與自己比較方式，針對二○○一年至二○一一年健保資料庫中主動脈剝離、主動脈瘤急症住院的一二一三人，回溯發病前六十天使用氟奎諾酮狀況，更對照往前一年用藥情形，更發現六十天內服用三天以上，主動脈剝離、主動脈瘤風險確實增二．七倍，去年底刊於《美國心臟醫學會期刊》（JACC）。

領先全球提出警訊 美食藥局首度引用

美國食藥局去年十二月底更已引用該研究發出警訊；我國食藥署也在今年一月對醫界發函警告，國內氟奎諾酮藥品許可證共一一七張，可能增加主動脈剝離、主動脈瘤相關風險，應避免用於周邊動脈粥狀硬化血管疾病史、高血壓與馬凡氏症候群、埃勒斯-當洛二氏症候群等特定遺傳性疾病及老年人，官方並正在評估於藥品中文仿單加註。

不過，李建璋說明，民眾不必過度恐慌，像主動脈剝離、主動脈瘤發生率每十萬人可能不到十人，對照氟奎諾酮治療肺炎等疾病是有相當效益，仍須視情況以治病為重而服藥；但也提醒，民眾或高危險族群服用後，若有撕裂性胸痛、冒冷汗等異常則應儘速就醫。

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