《焦點透視》大選指標

2019-03-06

記者鄒景雯／特稿

下週六，有四席立委即將補選，如果說這是明年大選的前哨戰，那麼在這次的新北三重、台南第二選區、彰化縣第一選區及金門等四個選區中，最具有指標意義的，恐怕非三重莫屬。

前一次的立委補選，已經在元月二十七日完成，藍綠回歸基本盤，各取一席，打成平手，是當次投票結果最普遍的解讀。這次捲袖再戰，不只是更接近各政黨的提名時程，席次消長關乎雙方的士氣，也在於三重特殊的發展沿革與地緣政情，金門自不待言，向來是藍軍天下，中南部縣市則是藍綠各擅勝場，因此很值得藉本區的選舉結果，觀測台灣選民對主要政黨的最新投票意向。

怎麼說呢？三重的開發，有記載的歷史，可以上溯到明鄭時期，而後沿著淡水河發展，陸續匯聚了幾批早期住民；且因位處於台北都的衛星區域，自五、六○年代開始，這裡又成為西部各縣市農村窮困人口想要到都市去討生活的首站，因此在結構上相對多元，可以說自古新舊移民、全台南北兩路的人都有。儘管成分複雜，然基於求生存，必須尋求融合，黑道白道各自努力相安無事，混亂中也自有它的秩序。積累下來，不只在有形上，此地是台灣的縮影；無形中，這裡也是台灣人意識的所在。這由三重向被歸類為綠營基本盤，連國民黨長期在此派出的候選人，必定都是本土派，才有一戰的本錢，可以佐證。

就因為三重這麼獨特，好比美國總統大選，取下俄亥俄州這個關鍵州就如取天下一樣，我們若提前把這裡的補選當作二○二○的「章魚哥」，絕不過分。三重自二○○八年立委改制以來，三任選舉皆由民進黨當選，然而這次由於高志鵬因官司問題遭到解職，導致突如其來的選舉，卻出現了詭譎的情況，民進黨過去肯定入袋的優勢似乎不再，余天與國民黨鄭世維竟然呈現激戰，這個局面絕對不能小覷。

如果民進黨在三重的這一席立委不保，其效應與台南、彰化是不一樣的，後者可以歸因於皆是個別因素，三重則相對是整體的顯影，或可視為是去年九合一大選之後，四個月間，執政當局是否已經快速解除民怨、多少重新挽回民心的一個檢測。因此不能當作是區區只有十個月任期的立委而已，等閒看待。

如此警訊，對於民進黨而言，不論就象徵，或是實質，俱是時間迫人。柯文哲口中「國民黨什麼都沒有做」、「沒天良」的民調數字背後，究竟最核心的炸彈是什麼？如果無法趕緊找出來拆解、或爆破掉，那麼，可預見的一個趨勢，即使可以減速，多半機率仍無法轉向。若此，這個後續影響，將極度巨大。

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