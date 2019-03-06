看「朱韓會」 王稱自己也會安排見柯P

2019-03-06

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長、國民黨立委王金平明天將宣布參選總統，邀請黨籍立委、高雄鄉親出席，充分展現動員力。王金平將發表三十分鐘參選演說及競選LOGO，其中，競選LOGO已在活動文宣曝光，由幾何線條組成的「橋」，是「王金平」三個字對半剖開橫放，宣示王要為台灣搭起橋樑的決心。

對於朱立倫昨天拜會韓國瑜，王金平聳聳肩回應說，「大家都可以拜訪韓市長啊」，韓對來訪的客人都會以禮相待，是很自然的事，老朋友交換意見也非常好。王也透露自己與台北市長柯文哲隨時可以見面，「未來應該會安排」。

明宣布參選總統 發表30分鐘演說

王金平明天上午十點將在台北國際會議中心頂樓召開「讓世界看見台灣，帶台灣走向世界」記者會，正式宣布參選二○二○總統。王金平強調，「當天不會有什麼大咖，要以支持者為主」，現場開放二百個座位，也會邀請高雄鄉親北上、共三輛遊覽車。

針對黨內初選制度頻傳是以韓國瑜為標的，王金平表示，不提這個問題了，自己一定就是對藍營團結最有能力、最有真正貢獻的人，「我不是到處都在團結藍營嗎？我們從來不會去做分裂藍營的事！」

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