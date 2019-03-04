囂張 當街擄超商店員

2019-03-04

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區昨發生一起駭人的當街擄人案！上午七時許，約三十名惡煞分乘七輛車到麗山街的全家便利超商門口，大陣仗地將在店外的二十五歲侯姓店員，以及與其聊天的二十二歲章姓友人團團圍住，惡煞狠狠地瞪著兩人，大聲喝斥後押走兩人，一小時後卻發現擄錯人，將兩人載到中和中正路上丟包揚長而去。

僅兩分多鐘 押走2人

侯、章兩人在早上八點被丟下車後，原本打算回家了事，但警方接獲報案抵達現場發現人已被擄走，不斷連絡兩人，兩人才到派出所做筆錄，全案警方將依妨害自由及恐嚇等罪嫌偵辦。

警方調查，案發時約三十名惡煞從七輛車內跳出，把在超商外聊天的侯、章兩男團團圍住，兩人驚慌失措，驚叫：「你們要幹嘛！」對方卻絲毫不予理會，惡狠狠地瞪著兩人，然後大聲喝斥「╳！就是你們，╳他╳的給我上車」，隨後一擁而上，將兩人強押上車，過程僅兩分多鐘。

擄錯人 一小時後丟包

侯姓店員獲釋後說，他們在車上被惡煞反覆逼問，過程中拼湊出，原來這些人與人發生糾紛，還打群架，其中幾名男子不甘被打，於是找兄弟報仇，但侯表示，雖然的確跟打人的人是朋友，但那次群架兩人根本沒參與。

不過犯嫌絲毫不信，還反覆逼問，甚至要兩人找出「不在場證明」，讓侯、章兩人無奈又害怕，見對方人多勢眾，兩人拚命解釋，還打電話給友人要求幫忙作證，經過一個小時的車程，犯嫌們才勉為其難相信是自己搞了烏龍，把兩人載到中和區中正路上，撂了幾句狠話，將兩人丟包。

群架糾紛 找兄弟報仇

警方調查這批犯嫌活動地區並非在內湖一帶，應是外地的小混混，也未查到他們是哪個幫派組織，此次前來雖未帶任何刀械，但一次出動七輛車，讓兩名被害人絲毫不敢反抗，乖乖上車，當街擄人的行徑相當囂張，正全力追緝。

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