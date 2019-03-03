街頭鬥毆 警署大掃蕩

2019-03-03

〔記者邱俊福、王宣晴、張瑞楨／綜合報導〕從上月二十七日迄至昨天，四天來台灣各地發生九起街頭聚眾鬥毆事件，昨天新北、台中各有一起釀成五傷。警政署要求刑事局通報全國各警察機關，務必嚴正強勢執法，展現公權力、嚇阻再犯，不得有警力到場無作為，甚而觀看或登記後勸離了事。

危害治安 下令強力執法

警政署指示，各警局局長需督促所屬各分局長及幹部，對聚眾鬥毆滋事案，應指揮快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，對現行犯強制逮捕法辦，對在場咆哮或助勢者依警察職權行使法帶案管束，至於傷害未提告者，仍應依社會秩序維護法究辦。

警政署表示，各警察局在案件發生處置後應釐清鬥毆動機，分析背後因素，全面清查掌握所有涉案人背景資料，如涉有幫派活動者應列管蒐報不法事證加以檢肅，展現打擊不法決心，並自即日起對滋事份子混跡區域、聚合場所、圍事行業展開臨檢，壓制街頭暴力衍生。

迅速到場壓制 逮捕法辦

昨天先是新北市有兩幫人馬街頭衝突，起因於蘆洲一名二十四歲張姓角頭，與三重某角頭疑合夥經營球版簽賭分贓不均，其中一方揚言找對方「輸贏」，昨凌晨二時，張男與對方派出的吳男在三重一家麥當勞前談判，吳帶五人、張找三人，雙方當街鬥毆，警方趕抵後鳥獸散。

沒多久兩造在距離談判地點五十公尺處又遭遇，只見棍棒齊飛，張男一方的簡姓男子頭破血流，周男被打傷，警方逮捕八人，張、王二男逃逸。居下風的張男到了凌晨四時，跑到吳男的檳榔攤叫囂，還點燃信號彈企圖燒攤，幸被撲滅，但攤內三人被張、王打傷。

台中的鬥毆滋事案發生在清晨五時，警方巡邏到台灣大道一家ＫＴＶ前，見六名酒客持棍棒欲滋事；經查六人相約唱歌，酒後有人認為另一人講話「很刺耳」引爆衝突，六人不聽警方攔阻持續叫囂，警方噴辣椒水，六人捧臉哀嚎後才「變乖」，全被依社維法函送裁罰。

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