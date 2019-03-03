是否拚2020？ 柯︰千里江陵一日還

2019-03-03

〔記者邱芷柔、洪定宏／綜合報導〕台北市長柯文哲南下高屏地區，不僅拜會前總統陳水扁，也前往屏東參觀台灣燈會及在地產業，感受南部粉絲的熱情，被外界認為是替總統大選試水溫。不過，柯文哲昨面對媒體追問二○二○話題仍不願鬆口，甚至引用李白的詩句「千里江陵一日還」回應。

柯文哲昨與夫人陳佩琪從東港東隆宮出發，先後前往竹田向陽公司、內埔鄉芝林公司，分別參觀太陽光電農場與螢光觀賞魚。陳佩琪展現親和力，與農場業者現摘蔬果品嚐，柯文哲則對螢光魚、藍眼淚等培育養殖技術感興趣，力邀業者將首場藍眼淚劇場安排到台北發表演出。

媒體則問柯，探望阿扁是否想要拉攏獨派？總統蔡英文跟著探望扁媽是否雙方有較勁意味？柯文哲面露無奈表情說，「都給你們說就好了，一直講這個，什麼事都不用做了！」媒體再追問二○二○韓柯對決的看法，柯簡短回應「深呼吸，放輕鬆！」

面對媒體追問，柯最後忍不住引用李白「早發白帝城」的詩句「千里江陵一日還」回應。這首唐詩後面接的是「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，疑指外界不斷炒熱他參選總統的議題，而他就像一葉輕舟，穿越重重喧囂。

柯文哲昨天下午跟大發工業區廠商聯誼會理監事閉門座談，座談約四十分鐘後，柯文哲參觀鋼鐵公司，並與企業主一一合照，但就是不願意接受媒體採訪。

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