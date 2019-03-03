國民黨總統初選爭議》王再轟︰保留徵召 添變數難團結

2019-03-03

〔記者陳昀、蔡政珉／綜合報導〕國民黨總統初選機制，上週拍板「七三制」，但黨主席吳敦義又拋出不排除二階段徵召。前立法院長王金平繼前天批評「奇怪又好笑」後，昨天再度砲轟黨中央，他在立法院受訪時表示，保留徵召空間會造成很多變數，未來會很難真正團結；被問到吳敦義是否機關算盡？王回：「喔！這個我不清楚。」

王金平指出，保留徵召好像代表黨中央對自己的提名制度沒有信心，會讓爭議空間變大、徒增困擾，也造成很多變數，這才嚴重，初選提名後大家就應該團結一致，別再有其他想像空間，否則屆時又有很多變數，無法好好為提名人輔選，黨也不會真的團結。

王金平表示，黨內有不同意見是可以的，但意見趨於一致後，就是要團結、互助互諒，拋棄過去不同意見，所以他對初選制度從不表示意見，遵循黨制定的規則。

被問到是否認為吳敦義機關算盡？王金平回：「喔！這個我不清楚」，卻呵呵呵笑了出來。

王金平昨晚也在臉書粉絲專頁公開宣布，三月七日上午十點要在台北國際會議中心宣布參選二○二○總統。

王金平最近也推出「公道伯金平語錄」的Line貼圖，運用不少王常用的口頭禪。王受訪說，這些用詞都很祥和，社會不需要太多刀光劍影、犀利言詞。話鋒一轉他突然說：「我最近還講了一個『足奇怪Ａ代誌』」，順勢虧了一下二階段初選。

王尋求支持 徐耀昌︰一定協助

此外，苗栗縣長徐耀昌昨晚在頭份市宴請地方人士，王金平也出席，表明尋求徐耀昌的支持，徐耀昌也表示「一定協助」。

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