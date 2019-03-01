國人日用3C達9.4小時 傷眼擱傷身

2019-03-01

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕中華民國眼科醫學會去年調查指出，國人使用手機、電視或電腦的「宅三寶」時間，較前一年大幅成長，提醒民眾過度使用3C產品不僅可能增加近視風險，更潛藏視網膜剝離、青光眼等併發症問題。醫師更警告，使用3C產品姿勢不良不只傷眼，長期低頭可能引發頸部肌肉筋膜疼痛，甚或出現頸椎關節炎或椎間盤突出，也可能發生手部關節炎或肌腱炎。

眼科醫學會調查發現，國人每日使用3C產品平均長達九．四小時，且使用時姿勢錯誤，包含低頭、躺臥或側臥、交通行進間、趴著。

眼科醫學會理事長、台北榮總眼科部主任劉瑞玲表示，現代3C產品普及，不少人從小接觸、近距離閱讀，小學一、二年級就出現近視，近視愈早發生，度數增加的幅度可能愈大。

劉瑞玲強調，眼球略微呈現橢圓形，從臉部側面看，當發生近視時，前後直徑會不斷延長、體積變大，造成外部的視網膜、鞏膜變得脆弱。因此，一旦近視可能提高其他眼睛病變的風險，包含視網膜剝離、黃斑部出血、青光眼、早發性白內障等，最嚴重恐導致視力喪失，千萬不可小看近視。

姿勢不良恐頸部肌肉筋膜痛

高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌也說明，去年公布的全國性調查中發現，國三學生已有八十九．三％近視、高三時三十五．七％超過五百度，建議家長和學校多帶學生到戶外活動、減少近距離用眼機會。

台北醫學大學附設醫院復健醫學部主任康峻宏則警告，若長期使用3C產品姿勢不良，長期低頭可能引發頸部肌肉筋膜疼痛，脖子變僵硬、手部上抬會吃力，或出現頸椎關節炎或椎間盤突出，恐因神經壓迫導致手麻、無力，且過度用手也有機會發生手部關節炎或肌腱炎，建議要注意姿勢，使用二十、三十分鐘就休息走動一下，螢幕愈小、間隔就要愈短。

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