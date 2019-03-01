國小童近視率略降 國中破7成

2019-03-01

保健視力大作戰 從小做起

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部為了校園視力保健，推動學生每日戶外活動二小時及用眼三十分鐘休息十分鐘，據統計，一百學年至一○六學年國小學童平均視力不良率已由五十．○一％減少至四十五．四八％，但到國中階段、學生視力不良比例增破七成，且有持續增加趨勢。

假性近視還能救回 國小降至4成5

相對於美國青少年近視率約二十五％，德國僅十五％，日本小學生近視率約二十四％、中學生約五十％，我國學童近視率明顯偏高。

我國國中生視力不良高逾七成，國教署表示，年紀愈大，視力改善就愈困難，到十八歲就定型，國小如果有假性近視，比較能救回，因此從幼兒園開始著手維護視力。

近視原因過往常歸因於學童看書姿勢不良、看電視太近、使用3C產品時間太多、光線不足等，自然（Nature）學術期刊也有研究報告發現，沒有充足陽光刺激瞳孔、減少眼球疲勞，長年下來會造成近視，而室內光線再強，與陽光亮度仍相差廿倍以上，因此在日光下運動愈多近視愈少。

國教署學童視力保健計畫主持人、長庚醫院眼科醫師吳佩昌指出，依醫學實證，自然光線可誘發視網膜產生多巴胺，避免發生近視，對已經近視的學童也可抑制近視度數增加的速度，只要走出戶外在走廊或樹蔭下就有成效，不一定要在大太陽下。

國教署副組長黃瀞儀表示，裸視一眼低於○．八就是視力不良，學校每學期視力篩檢，如發現視力不良，會發通知單提醒家長帶孩子就醫，早期發現、早期治療，也鼓勵家長注意孩子多攝取含花青素、葉黃素及維生素Ａ等護眼蔬菜食物。

近距離用眼30分鐘 休息10分鐘

國教署也宣導「兒少近視病、控度來防盲、戶外活動防近視、3010眼安康」，鼓勵近視學生就醫控制度數，推廣下課淨空、增加學生戶外活動時間，呼籲減少3C產品使用，落實近距離用眼三十分鐘休息十分鐘。

以獲選視力保健特優學校的新北市江翠國小為例，利用穿堂設置攀岩牆、投籃機的樂活運動站、活化走廊設置閱讀區與生態教學區等，吸引學童下課走出教室，也設計扭蛋機作為學童視力保健的獎勵，該校學童平均視力不良率低於新北市及全國平均。

新北市江翠國小與鄰近醫療院所合作，定期為孩童免費檢查視力，該校學童平均視力不良率均低於新北市及全國平均。（教育部提供）

國中小學生視力不良率近十年來統計

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