首例！ 「摸她一把」抓去關

2019-02-28

擦身而過突襲下體 判8月定讞

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓男子在公園看到一位正妹走過身旁，快速突襲摸了對方下體部位一把，雖時間短到可以秒計，但高等法院認定鄭男性騷擾女子後造成對方身心受創，且犯後無悔意，將鄭男重判八月徒刑定讞；本案是以突襲手法對被害人重點部位「摸一把」、遭判刑須入獄的首例。

有性騷擾等前科的烤漆師傅鄭慶昌，前年八月某日傍晚在新北市新莊區興化公園散步，見迎面走來約二十多歲的女子小芬（化名）長相亮麗，當兩人錯身而過之際，鄭突然伸手摸了一下對方下體。

正妹飽受驚嚇 留陰影

小芬受到驚嚇，回神後氣罵鄭男，身旁男友問她：「什麼事？」沒想到鄭遭斥，竟舉手作勢要打小芬，因小芬哭泣才罷手，馬上離去。警方獲報逮捕鄭男，鄭否認犯案，辯稱喝醉酒、記不得了，後來還反控對方仙人跳。

小芬指控，鄭男突如其來摸她下體，還想打她，讓她留下很大陰影，此後面對人群沒辦法和以前一樣自然，變得畏縮。

高等法院認定，鄭男突襲碰觸被害人下體，雖觸犯輕罪的性騷擾防治法，但造成被害人身心受創，且犯後否認犯罪，毫無悔意，加上累犯不應輕縱，判他八月徒刑定讞。

性騷擾犯行可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣十萬元以下罰金。司法實務上，犯案者多獲判六月以下、得易科罰金，或給予緩刑。比如王姓男子前年間，突伸手進女子裙內摸了對方下體後逃逸，被判刑四月確定、得易科罰金十二萬元；另曾有張姓男子被判刑七月入獄，但張男非突襲式摸一把，而是在公車上站在受害人身旁反覆碰觸大腿、臀部等部位。

突襲式性騷擾判決案例

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