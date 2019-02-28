中年女性 腰圍勿超過80公分

2019-02-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕腰瘦不僅美觀，也是健康指標！國民健康署統計，二○一七年女性十大死因中，慢性病就佔七項，提醒女性腰圍超過八十公分（約三十一．五吋）就是腰圍過粗，要注意代謝症候群及慢性病風險大增。

逾半超標 慢性病風險大增

小腹突出、腰圍過粗，除須小心內臟脂肪超標，體重過重或肥胖也會增加罹患心血管疾病、腦中風、糖尿病等風險。國健署另提醒，國內外各有研究發現，有代謝症候群者罹患心臟病及腦中風的風險機率是一般人的二倍及四倍。

國人十大死因中慢性病佔有七項，分別是心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，而三高的高血壓、高血糖、高血脂，是這些慢性疾病的共同危險因子。

依國健署二○一四年到二○一七年國民營養健康狀況變遷調查，發現四十歲到六十四歲女性中，約五十六％腰圍過粗，亦即腰圍大於八十公分；約廿五％體重過重，也就是ＢＭＩ數值介於廿四到廿七間，廿％更達肥胖、ＢＭＩ大於廿七。另外，這階段年齡的女性約廿四％也有高血壓。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心說，隨著年齡增加，新陳代謝速度會變慢，如果沒有足夠運動量，脂肪會堆積起來，「因此常聽女性只要年過五十歲，明明食量沒變，腰圍卻越來越粗，體重無法控制」。

國健署調查也顯示，四十歲到六十四歲女性中，約五十六％在每星期都會喝含糖飲料，只有約卅％會天天吃五份蔬菜水果。

陳妙心說，只要簡單三招，就能遠離慢性疾病。首先要「健康吃」，多吃高鈣深綠色蔬菜及高鈣豆製品、適量水果及天然未加工食物，食用低油、低糖、低鹽及高纖飲食。

第二招是運動，每次運動至少十五分鐘、每天兩次，做荷重運動或有氧運動或肌力訓練，以增加骨密度及強健肌肉，降低跌倒和骨折風險。第三是定期量血壓、體重及腰圍，女性健康腰圍要小於八十公分，透過腰圍量測可警惕自己。

中年女性理想身體狀況

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