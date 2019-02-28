民進黨總統初選 兩人以上角逐將全民調

2019-02-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○二○年總統提名人選將循初選機制產生。民進黨預計下週三中常會討論總統及區域立委提名初選選務時程。總統初選提名時程方面，黨內初步規劃，三月十八日至廿二日進行領表登記作業，人選將在四月中旬出爐。但確切日程還須經中常會確定。

人選四月中旬出爐

民進黨內初選民調是以全民調進行。民進黨主席卓榮泰日前受訪說，若黨內有兩人以上參選，將辦理黨內初選民調；若僅有一人登記參選，則以徵召形式辦理。

至於區域立委初選提名時程，黨內初步規劃，三月廿五日至廿九日進行領表登記，預計五月下旬完成區域立委提名。確切日程也須經中常會通過。

中常會下週也將通過成立「提名策略小組」，負責總統及立委初選作業。目前黨內僅蔡英文總統表態競選連任，黨內預期，在無其他指標人物表態競爭下，蔡英文可望獲提名。

為備戰選舉，蔡英文近期積極經營網路社群，不僅臉書發文風格變得更加活潑，還玩起了直播與網友互動，蔡英文的Line官方帳號追蹤人數近期也有顯著的成長。

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