新聞分析》全黨員投票 埋了全民調

2019-02-28

記者林良昇／特稿

去年九合一大選，國民黨大勝，藍營百里侯們幾乎都以民調機制出線，大勝的喜悅加上對改革的渴望，「全民調」頓時成為最熱門的黨內顯學，不過「吳主席出手，就知有沒有」，不到三個月就壓制全民調呼聲，回到「七三制」，順便告訴了藍營內外，誰是真正的大內高手。

遙想九合一大選前，在棘手的各縣市長提名問題上，黨中央選擇大多數採全民調的方式決定候選人，當時黨全力捍衛全民調，連吳敦義本人都直呼提名人不問民調難不成問他？九合一大選的勝利，也順勢成為了全民調的勝利。

去年十二月中旬，黨內青壯派民代發難開了第一槍，疾呼總統初選採全民調，甚至附加「黨權更迭條款」，主張總統候選人直接兼任黨主席，劍指吳敦義的黨機器大權。

吳敦義以不變應萬變，將問題丟給國民黨智庫，還以黨內傷痕「換柱」暗示全民調缺點，並釋出「美式初選」的風向，但全民調聲浪席捲全黨，到了今年一月底，南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕更高呼力挺全民調，猶如從地方包圍中央，看起來勢不可當。

到了農曆年後，情況完全反轉，在支持全民調的「太陽」朱立倫出國短短一週內，吳敦義不斷出招「喊價」，還喊出全黨員投票，遭朱隔海回嗆，續拋五成黨員投票、五成民調，甚至連韓國瑜也被提起，最後，在掌握黨機器及中常會的絕對優勢下，國民黨排除全民調，並通過三成黨員投票、七成民調的初選制度，全民調派兵敗如山倒。

吳敦義出招逆轉風向，一氣呵成，仔細回想，所謂的全黨員投票、五五比，先前在黨內毫無聲量，幾乎都是在吳敦義說出後才躍上版面，明顯這些提案只是虛晃一招，當作叫價籌碼，目的在於將全民調打成另一邊極端，最終目標就只是排除全民調的可能性。

經此一役，吳敦義再度告訴黨內，現階段他還牢牢掌控這個百年老店，剩下的，是吳主席要親自踏入他所制定的遊戲規則，挑戰總統大位，或者是願意擔任一個「造王者」？這場國民黨總統初選大戲，還有得看。

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