罕見！國文頂標、前標都是13級分

2019-02-26

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心昨公布一○八學年大學學測成績及相關統計數據，其中國文頂標與前標皆落在十三級分，較為罕見。另今年數學滿十五級分人數達七七八二人，創下歷史新高紀錄。

大考中心表示，今年學測有十三萬八三八七人報考，而今年改採選考制，不再強制五科全考，但統計有九萬八四三九人報考五科，佔七成一左右，可見考生大都仍報考求心安。

昨成績公布，大考中心發現，國文的頂標、前標都是十三級分，該情況僅曾在一○四學年發生過。大考中心副主任鄭中平解釋，五標成績計算，頂標的級分是第八十八百分位的考生，前標則是第七十五百分位的考生，顯見今年國文高分端以十三級分考生人數多，導致頂前兩標分數相同。

數學滿級分7782人 創新高

今年數學科滿級分達七七八二人，是去年三七○○人的二．一倍。大考中心指出，此人數創下學測民國八十三年開辦以來新高，推測與考題難易、考生程度有關，未來考題難易的成績分布應更穩定，減少大起大落。

英文科滿級分則有七六八九人、國文科四四三八人、自然科四一三五人、社會科二五七五人。

國、英作文各2人、19人滿分

另，今年是國文寫作單獨施測第二年，第二大題的作文，首度有兩人拿滿分，也是國文作文十二年來再見滿分新紀錄；英文作文今年有十九人拿滿分，也創近五年新高。

大考中心說明，學測九十一年起考作文，到九十六年前幾乎每年都有人拿滿分，後來改變評分標準，讓閱卷老師一次調三分改成可微調一到二分，再無人得作文滿分，直到今年。

至於零級分，國文七人、英文九人、數學四十一人、社會九人、自然十一人；國文作文三三二六人零分；英文作文更有一萬○一一五人零分。

108學年學測五標

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