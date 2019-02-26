理工科系不採計自然、中文系不採計國文／逾1500科系改變採計科目

2019-02-26

〔記者吳柏軒、林曉雲、沈佩瑤／台北報導〕大學招生今年變革，各校科系採計學測科目從五科降為最多四科，牽動一千五百多個科系制定新規。如台大人類學系、中正哲學系採計自然；東海應用物理系不採計自然；實踐應用中文系不採計國文。補教界呼籲應讓學生素質與科系教學吻合，盼訂基本限制。

招聯會統計，參加大學個人申請管道共一九六三個系組，其中採計單科有一七一個系組；採計兩科有三六○系組；採計三科最多、有七四四個系組；採計四科則有六八八個系組。

與去年比，今年有一千五百多個科系改變採計科目。變動較大案例，例如東海大學應用物理系過去五年都採計自然，今年不採計；輔仁大學社工系過去五年採計社會，今年則只採計國文、英文兩科；實踐大學應用中文系過去五年採計國文，今年不採計。

此外，社會領域校系中，有不少改採計自然科。例如偏一類組考生報考的台中教育大學教育系、幼兒教育系，今年申請除國、英、數，更多採計了自然；中正大學哲學系不採計國文，卻看自然等四科成績來篩選學生。

有些學校如玄奘大學、開南大學、中信金融管理學院等，則是全校科系的申請招生都僅採計學測單科，比如只採計國文或社會等，考生可申請第一階段篩選。

師大附中秘書柯冠銘表示，因為第一年上路，所有學校都在摸索階段，尤其「五選四」的組合太多了，也無從去做落點分析。

補教：應採計對應的基本專業學科

補教老師劉駿豪認為，基礎理工科系不採計自然成績，「有點奇怪」，提醒教育部、招聯會等考招政策制訂單位應確立原則，建議大學科系領域，應採計對應的基本專業學科，讓所選學生素質與科系教學吻合。

師大附中輔導老師李慧賢說，高中端前年就知大學將改革，建議學生多熟讀招生簡章，並可從中挖掘「驚喜」，舉例如過往偏一類組的台大人類學系，今年竟採計自然科，也成了自然組考生可報考的志願之一。

補教老師提醒大學申請選填志願變數

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/