學測新制 增列考科組合人數表／153個科系採計國、英 累計13萬6135人 高分端競爭最激烈

2019-02-26

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應今年大學招生對學測採計五選四的變革，大考中心今年取消五科總級分累計人數表，但多公布了一到四科的不同科目組合人數及分數分布狀況。例如今年有一百五十三個大學校系組採計國文、英文兩科，而國、英兩科累計人數共十三萬六一三五人，且分數以高分端人數居多，預計競爭最激烈。

取消五科總級分累計人數表

大考中心表示，今年因大學招生採計學測，最多只能採計四科成績，因此取消五科總級分。為幫考生選擇科系，今年除五科的級分累計人數表外，額外再提供廿五個不同組合的級分累計人數表，讓考生依據個人成績來找出競爭者的人數。

提供25個組合累計人數表

據統計，有一五三個科系使用國文加英文的組合，該組合累計有十三萬六一三五人最多，且兩科相加最高卅級分，竟有二成考生獲廿五級分以上，呈現高分端競爭激烈態勢。

276系組採計國英數 逾13萬人

今年有二七六個大學系組採計國、英、數三科，學測統計則累計有十三萬四五五一人，三科相加最高四十五級分，統計也顯示有逾半考生獲廿八級分以上成績。

可參考去年數據算出錄取分

累計人數如何使用？新北市中和高中輔導主任陳玉芳詳述，考生要拿去年的總級分累計人數來判斷，以政大會計系為例，去年錄取門檻六十六級分，可用去年數據算出七十五級到六十六級，共有一萬○三三七人累計，再回頭看該系今年採計科系，採國、英、數、社四科，考生若四科拿五十四級分，比對今年數據，可知自己在今年的累計人數為八○七七人，因八千多人比一萬人少，可知該生參與該系篩選應有機會通過。

108學年各科最高、最低表現

一、二、三類組熱門校系舉例

108學年學測不同組合累計總人數表

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/