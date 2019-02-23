不僅要控糖…糖尿病患更須防心血管病

2019-02-23

糖友死因 多是心血管病變

〔記者吳亮儀／台北報導〕糖尿病是我國十大死因第五名，平均每十一人中就有一人罹病，但死因多是心血管病變造成；醫師提醒，病患不只要控糖，更要注意高血壓、高血脂，避免罹患心血管疾病。

血壓、血脂控制 輕忽不得

根據國健署統計，全國約有兩百多萬名糖尿病的病友，且每年以兩萬五千名速度持續增加。

糖尿病衛教學會理事長、彰基體系國際糖尿病代謝及慢病康復ｅ院院長杜思德指出，診斷出罹患糖尿病的新病人，在十年內發生心肌梗塞的機率高達廿％，罹患心臟病和冠狀動脈疾病的機率是一般人的二到四倍，同時也比一般人增加三倍中風機率。

杜思德說，最新研究證實，採多面向治療如控制血壓、血脂的糖尿病患，可延緩第一次發生心血管疾病的時間，比只採取「控糖」治療的患者晚八年發生心血管疾病，還能大幅降低心血管疾病死亡。

併發心血管病 壽命少12年

台灣血脂衛教學會秘書長吳造中指出，糖尿病容易帶來三高，其中高血糖本身容易引起身體和血管發炎，以及蛋白在糖化代謝中產生的毒性，都提高糖尿病患罹患心血管疾病機率。他分析，併發心血管疾病的患者比健康的人少十二年壽命。

杜思德說，他曾有個病患雖積極控制血糖，但十年間胖了十公斤，若血脂沒控制好，將增加心血管疾病風險；他指出，若用控制心血管疾病發生的想法去治療，也能讓糖尿病穩定。

我國食藥署日前已核准「GLP-1」藥物用於有心血管疾病的第二型糖尿病患者，可降低心血管病變風險，也能抑制食慾，被列為「同時有心血管疾病的糖尿病患可使用」藥物，病患可依照醫生囑咐使用。

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