敬鵬大火 起訴董事長 6消防員2移工罹難 檢究責6人

2019-02-23

黃維金 涉業務過失致死

〔記者周敏鴻、陳柔蓁、彭琬馨／綜合報導〕股票上市公司敬鵬工業位於桃園的平鎮三廠去年四月二十八日大火，釀成六名消防人員殉職、兩名移工死亡悲劇，桃園地檢署認定，風管使用易燃材質，防火間隔增建違建是釀災主因，平鎮三廠二○○二年新建時，敬鵬董事長黃維金擔任總經理兼任董事長，負責公司整體營運管理，昨依業務過失致死罪起訴黃維金等六人。

ＰＣＢ業內人士表示，一般工安事件頂多起訴到廠長或公司負責人，追溯到董事長很罕見，火警當天黃維金整夜在場處理，恐是「事前應注意而未注意」被認定要負起責任。起訴六人除黃維金，還包括敬鵬平鎮廠廠長吳錫昭、廠務副總經理陳湘生、工務部經理江支萬、環工課課長廖祥文、工程師陳俊傑。

3救災指揮人員 無過失

檢方另認定，救災指揮人員蘇文遠、陳宏銓、黃世忠當時見平鎮三廠一樓燈光正常無火，才指揮消防員進入部署水線，發現外牆有燃燒情形即指示撤出，指揮無失當或過失，將三人不起訴。

檢方調查，起火點是平鎮三廠五樓隧道式預烤箱上方風管，印刷電路板加熱產生油墨碎屑，被吸到加熱器內成為燃燒顆粒，排入風管時碰觸管內堆積的液態易燃有機化合物燃燒，火勢沿風管上竄，再向下延燒到一樓，致在四、五樓佈水線的消防員不及撤出殉職，火勢又沿二、三廠間連通區域延燒至二廠，造成兩名移工喪命。

檢方認為，敬鵬新建平鎮三廠，黃維金等人應注意外牆風管使用不燃材料，卻使用易燃材質，還在二、三廠間增建違建使防火間隔失效；廖祥文、陳俊傑未依規定定期清潔保養維護熱排風管也有責。

敬鵬大火後，消防法部分條文修正草案已在立法院完成初審，規定若工廠起火，管理權人須提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖，違者最高可處新台幣六十萬元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/