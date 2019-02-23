蔡總統︰兩年後台灣不會缺電

2019-02-23

要工商界免擔心

〔記者羅倩宜、黃佩君、吳佳穎／台北報導〕總統蔡英文昨出席七大工商團體新春團拜，對工商團體的建言做出四點回應，包括：擴大內需、產業轉型、台商回台、出口多元化。她並表示，最近有聲音擔心兩年後台灣面臨缺電，「我要很清楚地告訴各位，我們不會缺電」。

蔡英文表示，政府改善經濟的努力主要有四面向，一是加強擴大內需，透過減稅及國人旅遊補助，包括前瞻基礎建設在內的各項公共工程也已啟動；二是加速產業轉型升級，政府提出的「五加二」創新產業已逐步看到成果，最好的例子就是機械業，去年產值一舉突破兆元、來到一．一兆元。

三是台商回台投資方案，政府已成立單一窗口，縮短行政流程，以加速台商回台投資，替大家排除各種投資上的障礙；四是促進出口多元化，為避免經濟過度仰賴單一市場，政府力推分散出口市場以及分散生產基地，尤其著重印度及東協等新南向市場，特地設置新南向投資窗口，這在去年也看到成績，台灣對新南向市場的投資金額去年成長五％。

對於工商界關心的缺電問題，部分人士擔憂，以目前能源政策進度，兩年後台灣恐將缺電。蔡英文強調，「我要很清楚告訴各位，我們不會缺電」，供電穩定不只是產業界的期待，也是政府的責任，會全力以赴達成。

對於工業協進會理事長蔡圖晉表示「這幾年工商團體感受不到政府溝通溫度」，國發會主委陳美伶強調，國發會負責工商協進會、工總、商總及中小企業總會的協助事項，自她到任後就沒有停過，並歡迎工業協進會，國發會隨時候教。至於將全國區分為北中南三個電網的建議，國發會將納入參考。

經部︰熱情拚經濟 不會沒溫度

經濟部也對工商團體的建議一一回應，強調與目前經濟部努力方向一致，均是因應當前全球經濟不確定性升高的積極作為，經濟部「充滿拚經濟的熱情，絕不會沒有溫度」；去年六至八月已全面拜會工商團體，且各項政策形成過程不斷與產業界座談、拜會，並強化跨部會溝通。

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