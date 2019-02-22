昏迷4個月 「普悠瑪」謝小弟會笑了

2019-02-22

〔記者林惠琴、江志雄／綜合報導〕去年十月二十一日台鐵普悠瑪出軌翻覆，造成超過兩百人傷亡，其中家住台東、現年七歲的男童謝沛帛腦部重傷，一度昏迷近四個月。昨日傳出好消息，謝小弟逐漸恢復意識、甚至會對家人微笑了，謝媽媽很期待兒子很快就能「再喊一聲媽」！

7歲小勇士清醒 恢復意識

台鐵普悠瑪超速翻覆事件，造成十八死、二一五人輕重傷，當時謝小弟與家人歡喜北上參加親友喜宴、他還當了花童，回程卻遭遇重大車禍。爺爺罹難、奶奶骨折，謝小弟則因腦部重創、出血，陷入昏迷，經宜蘭羅東博愛醫院救治，昏迷指數從六分升至七分，去年十二月轉至台北榮總，今年一月再轉振興醫院；歷經長達四個月治療，謝小弟終於清醒，昨日甚至開始會回應家人呼喚、還會笑了。

國防部前發言人、安德烈慈善協會執行長羅紹和昨天在臉書貼出探視謝小弟的照片指出，謝小弟原本眼神渙散、眼睛四處飄移，現在意識終於好轉，眼睛能盯著人看，親友跟他說話開始有回應。

眼睛能盯著人 說話有回應

「苦等了四個月，他真的是小勇士；我好期待，小帛能很快再喊我一聲媽！」羅紹和轉述謝媽媽的期待，並祝福謝小弟早日康復、謝媽媽心願早日實現。謝媽媽提及，兒子原本是愛講話、愛笑的孩子，人緣很好，希望很快能完全清醒。

謝媽媽：期待聽到小帛喊媽

普悠瑪出軌事件至今已四個月，衛福部健保署表示，相關醫療院所於去年十二月陸續完成申報，近日初估出健保代墊醫療費用約七百萬元，創下交通事故代墊金額最高紀錄。依健保法規定，發生重大交通事故時，經健保提供醫療給付後，可向肇事者求償，已於上週發函向台鐵及所投保的明台產物保險求償。

健保署指出，類似的交通事故代位求償，以去年普悠瑪事件約七百萬元最高，其次是二○一四年的復興航空空難事件約六一一萬元，後者已獲償。公共安全事故則以八仙塵爆事件約四．三六億、高雄氣爆事件約三千七百萬元最高，兩案目前均仍在訴訟中。

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