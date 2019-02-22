退將年薪350萬還貪

2019-02-22

〔記者鄭淑婷、涂鉅旻／綜合報導〕退輔會轉投資事業的欣桃天然氣股份有限公司，曾官拜中將的前董事長孫玦新與現任總經理邱希庚，被控涉嫌指示各業務承辦人及會計組長，簽發交際費、購買禮券卻中飽私囊各逾五百萬元，桃園地檢署廿日指揮桃園市調處搜索欣桃公司等處，傳喚孫、邱及五十八歲宋姓會計組長到案，三人訊後被依涉犯「證券交易法」特別背信罪，分別以五十萬、五十萬、三萬元交保。

欣桃前董事長涉A500萬 被搜索

欣桃公司為股票公開發行公司，該公司昨發出聲明指出，配合檢調調查，將盡速召開臨時董事會，提案討論究責及追償事宜，以維護股東權益，目前公司運作正常。身為欣桃股東的退輔會昨表示，尊重司法調查。

六十六歲的孫玦新為陸軍官校第四十五期，曾任陸軍副司令、國防部中將常務次長等職務，退役後於二○一三年十一月、前總統馬英九執政期間轉任欣桃公司董事長，直至二○一八年二月卸任，估計年薪可達三五○萬元。

六十九歲的邱希庚出身民間企業，在二○○三年四月、前總統陳水扁執政時期接下欣桃公司總經理一職至今。

孫玦新、總經理邱希庚 50萬交保

檢調指出，孫、邱為牟取私人利益，涉嫌從二○一四年到二○一七年間，常假借激勵員工、推廣業務等理由，指示各業務承辦人上簽發放交際費給孫、邱使用，並指示宋姓會計組長逕向出納組動支現金購買郵政禮券及餐券等，孫、邱卻自行保管私用，未向公司交代禮券去向，估計四年來各分得超過五百萬元，損害欣桃公司股東權益。

桃檢接獲檢舉後分案由檢察官李家豪指揮桃園市調處偵辦，經蒐證調查後於廿日收網，搜索邱男住處及欣桃公司辦公室，並傳喚孫、邱、宋女及證人共五人到案，檢方訊後認為三人涉犯「證券交易法」的特別背信罪，違背職務行為致公司發生巨大損害且罪嫌重大，訊後分別以五十萬、五十萬、三萬元交保，並持續追查。

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